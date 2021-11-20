台灣桌球王子江宏傑和日本桌球甜心福原愛在爆出婚變後，終於在今年正式離婚，結束5年婚姻，江宏傑也當起單親爸，一邊工作一邊帶著女兒Aila醬和兒子小小傑；江宏傑近期活躍於綜藝節目上，帥氣奶爸的形象擄獲一票女粉絲的心，他在工作之餘也都把時間陪家人，最近他曬出帶兒女出遊照，意外洩小小傑正面，網一看直呼「越來越像爸爸」。

江宏傑在7月宣布和福原愛離婚後，重心放在一對兒女和工作上，還沒離婚前他就一直是「愛家好男人」形象，連福原愛被拍到外遇偷吃，他第一時間也是想好好保護家人；目前恢復單身的江宏傑，雖然因為拍攝節目相當忙碌，但也不忘當個稱職單親爸，一有時間就陪著爸媽和兒女。

江宏傑兒子小小傑正面照意外曝光，網驚越來越像帥爸。(圖/ 摘自江宏傑IG)

今（20）日晚間江宏傑在IG發文，曬出多張Aila醬和小小傑的可愛照片，從背景推敲他趁假期帶著家人出遊；畫面中看到姊弟倆超萌的互動，其中一張Aila醬用手捏小小傑的臉蛋，意外曝光小小傑正面，讓不少網友很驚喜，因為小小傑不僅長高，也越來越像江宏傑，被大讚之後應該會像爸爸一樣帥氣。

江宏傑在了解家務事後，工作邀約不斷，運動競技節目《全明星運動會》結束後，他也受邀加入實境節目《全明星觀察中》，還有到《綜藝玩很大》當來賓，人氣越來越旺。