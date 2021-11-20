香港文匯網報導，中國工程院院士鍾南山今天（20日）在珠海舉行的第三屆中國老年健康國際論壇上致辭表示，截至11月15日，大陸新冠疫苗全程接種率達75.2％。在當前新冠肺炎疫情下，鼓勵更多老年人積極參與疫苗接種。

第三屆中國老年健康國際論壇旨在探討中國老年健康服務體系的解決方案與路徑。鍾南山在論壇上表示，截至11月15日，大陸新冠疫苗全程接種率為75.2％，但達到免疫評級應該要達到83％。目前70歲到80歲年齡段老年人疫苗接種率較低，應該鼓勵更多老年人進行疫苗接種，有效做到早期預防。

目前大陸的國家醫療衛生戰略從「以治病為中心」向「以人民健康為中心」轉變。鍾南山認為，過去談得比較多的是醫養結合，現在要更多地重視康養，即養老服務從「醫養結合」向「康養結合」轉化，並要更多地考慮如何健康預防的問題。

「在當前新冠肺炎疫情下，鼓勵老年人積極參與疫苗接種，讓高危人群達到群體免疫，這就是以預防為中心的重要一環。」鍾南山指出，在預防、康養相結合方面，要注重新技術、新產品應用的交叉學科創新，包括將數學、物理、化學、人工智能等多方融合，從而去達到更多、更大的突破。

談及老年人疾病預防，鍾南山認為慢性病是重要關注方向，當前慢性病在全大陸占死亡人數的比例高達88％，其次是急性病，像肝癌等慢性病應做到早發現、早診斷、早干預。