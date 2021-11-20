中國國務委員兼外長王毅20日在全球智庫大會上發表視訊致詞。他表示，中國和東協的對話夥伴關係，始終在區域合作中發揮著引領和示範作用。

王毅指出，中方已同東協提出的海上、互聯互通、可持續發展及經濟等四大領域，開展了富有成效的合作，中方願意進一步加以深化。

他又表示，中國將同東協舉行建立對話夥伴關係30周年紀念峰會，這必將推動中國東協關係朝著建設更為緊密的中國、東協命運共同體邁出新的步伐，也必將為地區和平穩定與繁榮作出新的更大貢獻。