中國外長王毅：中方願進一步深化與東協合作 21:432021/11/20 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國國務委員兼外長王毅20日在全球智庫大會上發表視訊致詞。他表示，中國和東協的對話夥伴關係，始終在區域合作中發揮著引領和示範作用。 王毅指出，中方已同東協提出的海上、互聯互通、可持續發展及經濟等四大領域，開展了富有成效的合作，中方願意進一步加以深化。 他又表示，中國將同東協舉行建立對話夥伴關係30周年紀念峰會，這必將推動中國東協關係朝著建設更為緊密的中國、東協命運共同體邁出新的步伐，也必將為地區和平穩定與繁榮作出新的更大貢獻。 彭帥安危成謎 WTA揚言撤出中國市場 王毅：絕不容忍台獨、「兩個中國」或「一中一台」 #全球 #東協 #中國 #王毅 #對話 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 ASML今年中國營收恐衰逾一成 04:102021/11/20 全球財經 中市優質椪柑評鑑 豐原區農友劉尚瑋封王 16:372021/11/20 寶島 歡慶創校110周年 北科大發行百業卓越校友特刊 13:252021/11/20 生活 追尋現代化的中國 唐獎得主呼籲：應成為多元民族國家 15:152021/11/20 政治 李克強：經濟面臨新的下行壓力 04:102021/11/20 焦點新聞 台灣權王－兆豐證券 作帳、作夢雙行情 權證放大獲利 04:102021/11/20 產業特刊 陸防疫專家：中國現階段將繼續堅持「動態清零」目標 09:132021/11/20 兩岸 全球開發銀行體系 中國成第二大出資國 04:102021/11/20 全球財經 大陸和平統一方針未變 反獨將更強硬 04:102021/11/20 產業財經 1218公投》王美花：三接破壞藻礁是完全錯誤說法 13:092021/11/20 政治 藏在進口木材 陸南京海關攔截眼鏡王蛇「成人手臂粗」 17:252021/11/20 兩岸 財經熱門新聞 美股大崩之日近了？這群人竟瘋狂賣股 專家警告巨頭挫咧等 - 財經 首發台積電4奈米！聯發科登霸主還差一步 陸行之狂讚這人 - 財經 美國遇上1990年以來最大通膨巨獸 股市為何還在創新高？ - 財經 住日月潭飯店1天要1百萬 網嚇：竟有上千人住過 真相曝光 - 財經 「張忠謀打給我」黃仁勳為這點看上台積電 推NVIDIA走上巔峰 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。