15歲方郁婷在《美國女孩》中飾演不適應台灣生活的「美國女孩」，細膩描繪出台美文化差異的內心衝突，首次演戲就提名金馬最佳新演員，還將與片中飾演媽媽的林嘉欣爭影后，被稱為「SSR新人（特級超稀有）」的她，害羞感謝外界對自己的認可，並謙虛表示「還是有很多可以學習的地方和進步的空間」。

方郁婷在片中飾演姊姊「芳儀」，現實生活中的她在家排行老么，上面還有2個哥哥，她笑說「我跟哥哥們就像芳安、芳儀一樣，偶爾會吵架但也會一起玩一起吃東西」。而這次雖飾演1個常跟媽媽頂嘴的叛逆少女，但戲外的方郁婷其實相當乖巧，她笑曝「因為我很怕被別人罵，所以平時不敢惹爸媽生氣」，且父母親也都很溫柔不會特別逼她，所以目前做過最叛逆的事情就是有次跟媽媽吵架後把自己鎖在房間裡。

提到第一次拍電影的心情，方郁婷直呼「覺得每1件事都很酷、很開心，也讓我學到很多東西」，至於拍攝前做的準備，她說「有一直重複讀劇本，熟悉角色的各種舉動，然後有問題就跟導演討論，導演都會幫助我 ，跟我說這個情況芳儀會做什麼事」。而片中多場令人驚艷的哭戲，被問到突然哭不出來時都怎麼做？她分享「我會跟自己講『你不能這樣，一定要哭出來』，然後就一直罵我自己」，但也是不到5分鐘就能逼出淚來，可見她演技之驚人。而在台灣出生、長大的她，其實沒有到美國長住過，只有暑假時到那遊學過幾次，不過因為從小就讀美國學校，所以說得一口流利英文，也因此被導演阮鳳儀相中出演該角。

方郁婷在片中飾演不適應台灣生活的「美國女孩」。（傳影提供）

在片中飾演她爸爸的莊凱勛在受訪時也大讚，早在開拍前那幾次私底下見面，就覺得這2個女兒很棒，「因為這是1部很真實的電影，當初比較害怕遇到的是很有表演經驗的小孩，他們會有一些既定的表演模式，不過這次郁婷跟品彤相處起來都很舒服」，也謙虛喊自己不需要以前輩的身分去教導，交給導演去做調配，「因為她們本身真的就都很好，海選出來的嘛」，但不忘提醒方郁婷「有機會再繼續做表演的話，要記得妳現在最真實的樣貌，以後（演戲）技巧會越來越好，但已經回不到這個狀態了，你回頭看你最精彩的表演就是你最粗糙、情感最真實的時候」。

莊凱勛（右）和方郁婷在《美國女孩》中飾演父女，有多場情緒重的對手戲。（粘耿豪攝）

對於雙料入圍金馬，方郁婷靦腆說「就是很開心，然後很感謝評審們就覺得我演得滿不錯，也謝謝莊凱勛爸爸、林嘉欣媽媽幫助我很多」，對於拿獎她平常心，反而比較緊張要上台當引言人，「平常在很多同學面前講話就已經很緊張了」。這次的拍片經驗也讓她開心直呼「喜歡！想要繼續演戲」，不只演技精湛，還能歌善舞的她說長大後想演《樂來越愛你》（La La Land）那種歌舞劇電影，並透露目前最想合作的演員是金鐘視后鍾欣凌，「覺得她很可愛」。《美國女孩》12月3日上映。