前民進黨主席施明德爆料民進黨創黨主席江鵬堅具調查員身分後，再透露江鵬堅自白那夜曾向他坦白，謝長廷也是臥底；謝長廷揚言提告，事隔多天卻沒動靜，施明德喊趕快提告。謝長廷19日在臉書表示，已經委任律師對施明德、陳嘉君夫婦提告。施明德20日晚間表示，這個新場景有點可笑，我們夫妻再度一起成為被告，而上一次是被前立委王幸男告。

施明德20日晚間表示，同享福，共患難，我們夫妻再度一起成為「被告」，上一次是被王幸男告。

施明德指出，這個新場景有點可笑，再度淪為被告，只盼打開封鎖的國家檔案。嘉君說得好：「台灣脫離獨裁統治只有30年，歷史真相裡必有的不堪、背叛、與苦難，是對國人道德勇氣的重大考驗。我們現正面臨這樣的考驗，我們有沒有江鵬堅先生那樣的道德勇氣，去面對自己與國家過去的不堪，明辨是非，作出裁決，從歷史得到教訓，得到面對未來的清醒的決心，脫胎換骨，誠實地面對民主社會賦予人民的義務？這是每一個民主國家的重要課題，對我們這樣與佈滿蒼疤的歷史如此接近的國家，更是關鍵。我們都需要道德勇氣，不能一昧的護短，這只會形成一個迂腐的幫派式的偽民主社會。真正的民主落實必須仰賴真相。」