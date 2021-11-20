因為新冠疫情暫停半年的木蘭女足聯賽今天重啟3地開踢，衛冕軍花蓮以2比0擊退台北熊讚，戰績3勝1和不僅與台中藍鯨並居領先，也締造跨季連19場不敗的聯賽新猷。高雄陽信則在楊雅涵「梅開二度」帶領下，客場5比0大勝桃園國際，除了創下隊史最大勝分紀錄，戰績2勝2負也躍居第3位。

木蘭聯賽於5月1日踢完第3輪後，就因國內疫情警戒升至第3級而暫停，直到疫情趨緩，且中華女足完成亞洲盃資格賽及返國隔離行程後，於今天重啟賽事。也因為時間壓縮，原定3循環賽事減為2循環。

復賽首戰於桃園青埔足球場率先鳴哨，開季3戰盡墨的桃園國際補進3名外援，來自獅子山共和國的前鋒莎拉、哥斯大黎加籍後衛丹妮都先發上陣，高雄陽信雖然少了木蘭聯賽生涯進球后李綉琴，仍有前國腳楊雅涵頂上箭頭位置。

國際前3輪尚未進球且丟了14球，此役力保大門不失超過30分鐘，但第37分鐘陽信中路直傳，楊雅涵在肩膀抗衡中撞開國際後衛盧妍柔後，於左側禁區起左腳射入對角，且先馳得點後乘勝追擊，1分鐘後在禁區邊緣接應長傳，卸球轉身連停帶過，再次突入禁區右腳射門破網，讓國際門將朱芳儀徒呼負負。

上半場補時階段，陽信靠前鋒藍昱絜殺入右側禁區起腳破門，於半場結束取得3球領先。下半場國際換上另一名哥斯大黎加外援布蘭妮，防守也比上半場更進入狀況，但依然無法組織出射門攻勢，第58分鐘遭國腳丁旗破門，全場補時再被「木蘭最強外援」若林美里趁角球攻擊頭槌破門，以5球吞下開季4連敗。

台中藍鯨賴麗琴（右二）以右腳跟巧射踢進超前球。（中華足協提供）

陽信大勝，也趁排名中游的熊讚、航源雙雙吞敗，於積分榜超車成功。航源開賽6分鐘由劉憶芳先馳得點，但亞洲盃資格賽對巴林踢進關鍵球的「自由女神」賴麗琴率藍鯨反攻，先在第18分鐘以精彩吊射扳平，第50分鐘再接應前鋒蘇育萱的右路下底回敲，搶近柱腳後跟巧射破門，加上隊長賴韋汝終場前頂進保險球，讓藍鯨以3比1逆轉勝出，續保開季不敗之身。

而在花蓮美崙足球場的比賽，地主花蓮開賽不到3分鐘，就靠中華女足隊長王湘惠禁區外重炮遠射，使熊讚門將曾珉嫺接球脫手進網，率先取得進球。第25分鐘花蓮左側角球越過曾珉嫺頭頂旋向球門，去年木蘭聯賽銀靴吳詩萍搶點破門。終場花蓮以2比0勝出，也締造跨季連19場不敗的木蘭聯賽新猷。