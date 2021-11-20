受瑪莎惡煞一案效應影響，不少網友跳出來分享親身經歷，一名台中女大生透露，9日晚間她騎YouBike準備自人行道溜到馬路，卻被一名婦人徒手拉下車，連連跳針狂吼「妳好沒素質，威脅到我的安全了」，隨後還拿雨傘敲打她，文章曝光引起網友熱議。

女大生在論壇《Dcard》心情板發文，稱9日晚間她結束慶生聚會，在一處人行道上租借YouBike，因人行道與馬路的距離不到一公尺，她便想直接順著道路斜坡溜逸而下，當時有兩名婦人湊巧站在斜坡處附近，她為了提醒後方有車，便敲了一下示警鈴，沒想到後續所發生的事完全超乎她意料。

女大生說，其中一名婦人竟出手直接把她拽下車，對著她說：「這是人行道欸小姐，妳怎麼這麼沒素質，影響到我了，台灣的教育怎麼都教出這麼多沒有用的人！」

女大生表示，她被婦人數落十分鐘後準備離去，就在要騎下馬路時，婦人伸出雨傘擋在她的腳踏車輪胎前，再次把她拽下車，重複跳針罵她沒素質等話，還拿起雨傘朝她的背敲打了3至5下，最後無可奈何她只好報警處理。

女大生貼出事發錄下的音檔，錄音中，婦人語氣急切地說，人行道不能騎車是一個全球的意識，稱「我不是攻擊你，是妳影響、威脅到我的安全，我很冷靜，我心臟不好，妳動不動就要告，我不想跟妳講了，我們無法溝通」、「我剛擋著妳，然後妳硬要過，我才這樣，妳威脅到我了欸，妳一直按鈴我就很不高興了，為什麼妳要影響到人家的安寧？」

後續警方到場後，力挺女大生，也向她解釋，因婦人用雨傘限制她的行動，可以提告妨害自由，婦人最後悻悻然道歉，這件事才告一段落。原PO也在文末說，「這位婦人一直跟警察講教育、制度、英國美國什麼的，她似乎是出國唸到高學歷的50歲婦人」。

實際上，人行道非絕對禁止騎腳踏車，道路交通管理處罰條例等法規明定，人行道專供行人通行，除非在不妨礙行人通行及行車安全無虞之情況下，主管機關可以在人行道設置「標誌與標線，意即行人與自行車共道，例外開放自行車行駛外，其餘人行道禁止騎乘自行車，且在人車共道之路段自行車亦須禮讓行人優先通行。