台中盃街舞大賽20、21日兩天在台灣大道市政大樓前廣場舉辦，廣邀全台舞者尬舞，今日賽事為3v3、1v1的Battle賽，明日則是精彩的MV組、排舞組比賽，運動局長李昱叡代表市長盧秀燕出席開幕儀式，他表示，台中市政府重視街舞發展，力挺街舞運動，歡迎大家前來為參賽者加油，感受街舞運動的青春與活力。

李局長指出，市府舉辦台中盃街舞賽事支持愛好街舞的朋友，期許未來從台中盃街舞賽事培養街舞奧運國手，站上國際和奧運舞台。

運動局表示，這次賽事評審共有16位，其中邀請台中在地的怪怪老師、徐靖老師及阿九老師共同擔任裁判，著名的霹靂舞界之光陳柏均也受邀擔任賽事講評，而台中在地的搖擺兄弟娛樂、颶風舞團、靈魂頑童等知名舞團也將輪番上陣。

運動局說明，盧市長上任後以打造「酷運動、酷城市」為目標，近年來街舞熱潮在全世界蓬勃發展，深入國內各個年齡層，市府連續三年舉辦街舞賽事，扎根街舞運動人口，讓台中街舞運動讓更多人看見。今日賽事開幕李局長、立委張廖萬堅出席，市議員林祈烽也派代表參與。