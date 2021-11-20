《庶民大頭家》

台中市第二選區立委補選，備受矚目，國民黨派出前立委顏寬恒，民進黨則推出前立委林靜儀。顏寬恒表示，總統蔡英文半年前到鎮瀾宮參拜，對他父親顏清標噓寒問暖、有說有笑，豈料選舉一到，民進黨照三餐抹黑漆、潑糞，讓他感觸很深。民進黨台北市議員王世堅表示，一直在追打顏家的，並不是民進黨，其實是媒體人。

王世堅19日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，因為有幾個民調已經出來，他根據民調來作結論，有簡單的兩題就是，你希不希望你的選區台中有改變、有進步，在「希望」的這一部分，期待林靜儀的是略高於顏寬恒；另外一題則是問「你比較看好誰會當選？」結果顏寬恒是高過林靜儀，而且超過10%。也就是說，中二選區的民眾渴望改變，渴望不同人來做，帶來一些改變跟進步，可是在看好度上，反而不認為林靜儀會選上。

王世堅接著表示，顏清標那天勇敢站出來說接受挑戰，願意出來一戰，他認為這個態度是對的。如果現在攻擊他的，是有根據的，是不是他也應該就事論事來回答，不能一概都說成是民進黨集黨國之力在攻擊他，並沒有。

王世堅直言，事實上，一直在追打顏家的其實是媒體人，媒體人是不是有他們的根據，當然他們會自負言責、自負刑責，相對的，他們也是有相當的證據在身上。