鄭亦真辣晚報

對於重啟核四公投領銜人黃士修於18日的公投意見發表會上，拿出一份「核四重啟初步規劃」，台電澄清，這不是台電公司的正式文件或報告。核四前廠長王伯輝認為，這是一份非常好的評估報告，黃士修也寫不出來，「應該是一個沒有包袱的團隊寫出來的」，確實可以信。

本月18日舉辦的第二場公投意見發表會上，重啟核四公投領銜人黃士修拿出一份「核四重啟初步規劃」。黃士修今（20）日受訪時表示，這份報告徹底打臉經濟部重啟核四不可行的說法，關於設備技術盤點，都說沒有重啟困難，預算時程大約是5年500億元。

不過台電卻澄清，這不是台電公司的正式文件或報告，並嚴正聲明，如果有人假冒台電或是以台電公司名義，提供外界錯誤過時片段的資訊，台電將循法律途徑追究，更傳出台電要查內鬼。

重啟核四公投領銜人黃士修回應說，「這份本來就是非正式文件，你們講洩漏，不就是這份報告是真正內部文件嗎。」

核四前廠長王伯輝今也在中天電視《鄭亦真辣晚報》稱自己確實看過這份報告，這是很專門的一群人寫的報告，確實可以信。

王伯輝強調，這份報告突然冒出來，他以前也不知道，但看過之後才知道是一份非常好的評估報告，黃士修寫不出來，黃士修的朋友也寫不出來。講句實話，沒有在裡面實際參與過工作的人，寫不出來，也不是核四廠員工寫的，「應該是一個沒有包袱團隊寫出來的。」

王伯輝說，這份報告有教怎麼做，就照著做就好了，連預算都有評估，一步一步寫得非常好，這麼好的報告不參考，要參考什麼？參考一些政客講的事情嗎？