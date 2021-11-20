大陸國務院聯防聯控機制今天（11月20日）召開新聞發佈會，介紹進一步做好冬春季新冠疫情防控有關工作，大陸市場監管總局食品經營監管司副司長劉洪彬指出，為嚴密防範新冠病毒通過進口冷鏈食品輸入風險，市場監管部門採取多種有效措施，包括對無檢驗檢疫合格證明、無核酸檢測證明、無消毒證明、無追溯信息的進口冷鏈食品，一律不予生產加工和上市銷售；建立省級進口冷鏈食品追溯管理平台，並實現與國家級進口冷鏈食品追溯管理平台的數據對接和共享等。

劉洪彬表示，大陸市場監管部門經過不斷實踐探索和研究完善，已逐步形成一整套進口冷鏈食品風險管控措施，主要有以下四個方面。

一是嚴格規範進口冷鏈食品生產經營行為。持續加大日常監督檢查力度，督促食品生產經營者落實「三專、三證、四不」要求，即：對進口冷鏈食品實行專用通道進貨、專區存放、專區銷售，不得與其他食品混放貯存和銷售；對購進的進口冷鏈食品認真查驗進口冷鏈食品檢驗檢疫合格證明、核酸檢測證明、消毒證明；對無檢驗檢疫合格證明、無核酸檢測證明、無消毒證明、無追溯信息的進口冷鏈食品，一律不予生產加工和上市銷售。同時，禁止食品生產經營者採購、使用無合法來源的進口冷鏈食品。

二是及時有效開展涉疫食品排查。2020年7月大陸海關部門通報從厄瓜多爾凍蝦外包裝檢出新冠病毒核酸陽性以來，部分地區陸續檢出進口冷鏈食品及內外包裝核酸陽性情況。地方市場監管部門接到相關信息通報後，第一時間組織對核酸陽性食品同批次產品（以下簡稱涉疫食品）開展全面排查，下架停售、專區封存相關食品，逐一排查涉疫食品來源、去向，及時向上下游省份通報涉疫食品的流向信息，配合相關部門對涉疫食品實施分級分類處置。

三是推動構建和應用覆蓋全國的進口冷鏈食品追溯系統。為提高進口冷鏈食品追溯效率，大陸市場監管總局組織研發「進口冷鏈食品追溯管理平台」，著力提升涉疫食品排查管控精準度和時效性。目前，大陸31個省份已全部建成省級進口冷鏈食品追溯管理平台，並實現與國家級進口冷鏈食品追溯管理平台的數據對接和共享，強化了跨部門跨地區追溯管理協同聯動。

四是開展針對性培訓提升監管能力和實效。為進一步提升基層一線監管人員在指導食品生產經營者落實進口冷鏈食品風險防控要求，以及實施涉疫食品排查管控方面的工作能力，今年10月，大陸市場監管總局印發《關於進一步加強進口冷鏈食品監管培訓和應急演練工作的通知》，部署指導市場監管系統有針對性地開展進口冷鏈食品監管專項培訓及冷鏈食品疫情防控應急演練，切實提升監管隊伍風險排查處置以及疫情風險防護和管控能力，科學高效落實好疫情防控工作職責任務。

以上各項防控措施成效如何？劉洪彬指出，從前期工作看，目前對進口冷鏈食品採取的各項風險防控措施是行之有效的。下一步市場監管總局重點是加大落實工作力度，督促指導各地市場監管部門嚴而又嚴、實而又實地做好進口冷鏈食品疫情「物防」工作，切實提高進口冷鏈食品市場監管和涉疫食品排查管控工作執行力和精準度，全力守住嚴防新冠病毒通過進口冷鏈食品輸入的市場監管防線。