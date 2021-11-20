美國眾議院19日以220票對213票，表決通過總統拜登1.75 兆美元的社會福利與氣候法案，創下美國數十年來規模最大的支出案。

不過這項法案雖然在眾議院順利過關，但仍需交由參議院投票表決。參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）希望聖誕節前能在參院通過這項法案。

但由於兩名民主黨參議員表態不支持這項法案，此外共和黨參議員也是全數反對，這意味該案未來幾周將在參院經過修訂，之後再轉回眾議院進行表決。