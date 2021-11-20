民主黨力拚1.75兆美元支出案在聖誕節過關 22:052021/11/20 工商 蕭麗君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國眾議院19日以220票對213票，表決通過總統拜登1.75 兆美元的社會福利與氣候法案，創下美國數十年來規模最大的支出案。 不過這項法案雖然在眾議院順利過關，但仍需交由參議院投票表決。參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）希望聖誕節前能在參院通過這項法案。 但由於兩名民主黨參議員表態不支持這項法案，此外共和黨參議員也是全數反對，這意味該案未來幾周將在參院經過修訂，之後再轉回眾議院進行表決。 香港立法會選舉 153人資審過關 美眾議院通過拜登1.75兆美元社會福利與氣候法案 #法案 #民主黨 #聖誕節 #過關 #眾議院 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 第一金太空衛星指數ETF資格 證交所審議認可過關 18:012021/11/19 財經 日本擬推4900億美元振興方案 規模創紀錄 14:092021/11/19 財經 四大案吵什麼？冷熱大不同 藍綠公投拚場 萊豬案成攻防焦點 20:302021/11/20 政治 亞洲線貨櫃海運 挑戰新天價 04:102021/11/20 財經要聞 《盤後解析》萬八近關情怯「金」害 日K連5紅止步 13:582021/11/19 財經 《日股》電子、航運拉抬 日股收紅 16:142021/11/19 財經 美跨黨派議員提案 力挺台灣加入國際貨幣基金 19:252021/11/20 國際 屏東聖誕節絢麗試燈 粉紅燈組美度破表 14:392021/11/19 生活 美國會諮詢機構年度報告建議 美國應加強對中國軍事威懾力 04:102021/11/19 焦點要聞 攻元宇宙檢測 耕興準備好了 04:102021/11/19 證券．權證 美國遇上1990年以來最大通膨巨獸 股市為何還在創新高？ 09:202021/11/20 財經 財經熱門新聞 美股大崩之日近了？這群人竟瘋狂賣股 專家警告巨頭挫咧等 - 財經 首發台積電4奈米！聯發科登霸主還差一步 陸行之狂讚這人 - 財經 美國遇上1990年以來最大通膨巨獸 股市為何還在創新高？ - 財經 住日月潭飯店1天要1百萬 網嚇：竟有上千人住過 真相曝光 - 財經 「張忠謀打給我」黃仁勳為這點看上台積電 推NVIDIA走上巔峰 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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