大陸國家衛健委通報，19日新增23例新冠肺炎確診病例，其中，本土病例3例。分別為遼寧省大連市2例，吉林省吉林市1例。大陸國家衛健委新聞發言人米鋒20日表示，本輪疫情進入尾聲。

大陸已經連續4日新增本土確診病例降至個位數。自10月17日爆發這波本土疫情以來，累計確診者1344例。

米鋒在記者會上表示，本輪本土疫情波及的省份中，有8個連續14天以上無新增本土病例。額濟納、黑河、大連等邊境口岸城市疫情得到快速有效處置，多個省份在一個潛伏期左右控制住疫情，全國本輪疫情整體上進入尾段。

大連市自月初爆發以來約有300例確診。大陸國家衛健委疾控局副局長吳良說，大連疫情總體趨於平穩，病例數明顯減少，風險持續下降，但局部地區仍存在社區傳播風險，需警惕疫情反復。當地明後兩日展開第五輪全員核酸檢測。

吳良有在總結本輪新冠疫情防控中的經驗時表示，本輪新冠疫情能在較短時間內得到控制，得益於較高的新冠病毒疫苗的接種率。

據其介紹，截至11月19日，中國疫苗接種已經覆蓋12.25億人，完成全程接種10.76億人，人群覆蓋率分別達到了86.9％和76.3％，加強免疫接種6573萬人，為阻斷新冠病毒傳播、防止重症的發生等起到重要作用。

吳良有表示，下一步將全面深入系統總結本次疫情的經驗教訓，突出精準防控、堅持抓早抓小，進一步在推動防控措施落實上下功夫，持續推進疫苗接種工作，全力以赴做好冬春季和即將來臨的元旦、春節疫情防控工作。