香港政府20日表示，大陸疫情防控專家團20日抵港，進行為期4天的考察，了解香港的防疫抗疫工作和措施。

香港信報報導，訪港大陸專家團由港澳辦和大陸國家衛健委組織，成員包括來自國家衛健委、廣東省、深圳市及珠海市等的疫情防控專家，港澳辦及中聯辦亦派員參與。

專家團在21日至下周二期間，到訪與香港防疫抗疫工作有關的單位及設施，並與人員會面、交流和分享經驗。

香港政務司司長李家超在簡介會上，代表港府感謝大陸政府對香港防疫抗疫工作的支持和關心，並歡迎大陸專家團訪港。他表示，專家來港實地考察，是繼9月第一次兩地對接會議及本月初舉行兩地視訊交流會議後的重要跟進工作，希望專家藉此機會更深入了解香港的疫情形勢、抗疫工作的策略和政策措施。

李家超強調，港府會繼續以「清零」為目標，堅守「外防輸入、內防反彈」防控策略，根據聯防聯控原則繼續加強和貫徹落實各項防疫抗疫措施，創造有利條件，全速推進恢復和大陸逐步有序「通關」。

南華早報19日引述消息人士報導，從12月第一周開始，香港旅客將被允許無需隔離進入大陸，最初獲得豁免的人數將限制在每日幾百人。一旦解決初期可能出現的問題，並引入檢測和跟蹤系統，額度將在未來幾個月內增加到每日數千人。