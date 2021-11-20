繪圖晶片(GPU)巨頭NVIDIA周三(17日)盤後公布2022年會計年度第三季財報，營收與各項業務表現相當亮眼，主要是在資料中心、遊戲業務表現強勁，且搭上元宇宙、AI運算等題材，讓該公司股價持續上揚，周五收漲4.14%、報在329.85美元，逼近歷史高點。NVIDIA創立至今將近29年，一路走來與晶圓代工合作夥伴台積電緊密合作，創辦人黃仁勳也透露過，當時台積電創辦人張忠謀打給他的興奮情緒。

NVIDIA財務長克萊斯在電話會議指出，資料中心業務成長主要歸功於超大規模客戶銷售的GPU，包括亞馬遜、微軟以及Google等雲端業務龐大的科技巨頭。NVIDIA也在上周 GTC 宣布的3D 即時模擬與協作平台NVIDIA Omniverse，已經吸引超過700家企業詢問，包括BMW 、洛克希德馬丁、SONY等大型企業。NVIDIA執行長黃仁勳指出，在超大規模客戶與水平式擴充(Scale Out)下，AI 需求大幅飆升，已經有超過2.5 萬家公司採用。

黃仁勳預估，未來Omniverse的營收將有一半來自晶片，另外一半來自開發者，預估未來將有超過4000萬開發者，並從他們手上獲得約1000美元收入，總體規模上看400億美元，並指出未來虛擬平台的門檻降低，數量可能會比當今的網站還要更多。

NVIDIA在本月初股價漲至264.01美元之際，市值來到6579.1億美元，超越美國股神巴菲特掌管的波克夏海瑟威，如今成為全美第7大的公司，日前則是超越全球晶圓代工龍頭台積電，讓其把坐了15個月的半導體市值龍頭寶座交出，周五收盤市值來到8219.8億美元。台積電則是在周五台股股價回神，如今市值來到6444.2億美元，僅次於NVIDIA。

財信傳媒董事長謝金河也曾讚嘆，NVIDIA在創辦人黃仁勳管理下，從2016年10月22日67.54美元、市值468.56億美元，當時最低一度到34.4美元，今年1股拆4股，拆股前一度大漲至835美元，當時NVIDIA股價227.26美元，市值5,681.49億美元，比英特爾還多出3,600億美元，5年巨大變化，讓他難以想像。若從5年前來計算，至今NVIDIA漲勢高達1300%，比台積電漲幅近240%還要誇張。

至於NVIDIA在1993年創立，並在1995年時，當年32歲的黃仁勳寫信給張忠謀，詢問台積電能否替NVIDIA代工生產第一顆晶片。據《工商》報導，黃仁勳指出，當時張忠謀打電話到NVIDIA，正好是黃仁勳接到電話，聽到張忠謀說「I am Morris Chang」，他立即大喊「噓！安靜！是張忠謀打給我！」成為雙方合作開端。黃仁勳表示，台積電將IC設技與晶圓代工拆分開來的經營模式，讓他決定找台積電生產晶片。當時他也不確定，台積電願不願意替一家才剛成立不久的IC設計廠生產晶片。

經歷NV1、NV2的失敗後，NVIDIA在1997年量產代號NV3的RIVA128，當年底出貨量突破100萬顆，隔年研發代號為NV4的RIVA TNT順利進入量產，都是台積電強力支持下，讓NVIDIA打開GPU發展之路。

NVIDIA雖然在2020年將基於Ampere 架構的GeForce RTX 30系列顯卡交付三星8奈米製程，今年Computex 2021期間，NVIDIA正式發表2款升級款顯卡GeForce RTX 3080 Ti與GeForce RTX 3070 Ti，同樣交付三星8奈米製程。不過，在資料中心等級GPU、採用Ampere架構的A100，採用台積電7奈米製程打造，部分高階GPU亦採用台積電CoWoS技術。

市場也傳出，NVIDIA明年推出的GeForce RTX 30系列顯卡，有望交給台積電5奈米製程，讓遊戲業務GPU也有望回到以台積電代工生產為主的模式。

NVIDIA目前也在面對400億美元的Arm收購案，但如今在美國、歐盟都面臨嚴格的審查程序。