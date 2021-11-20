今天在NBA場上籃網以115：113險勝魔術，在當家得分大將杜蘭特(Kevin Durant)缺陣情況下，哈登(James Harden)扛起重任，此戰他拿下36分10籃板8助攻3抄截2阻攻的全能成績，其中有多達20次的罰球機會，命中了19顆，對此總教練納許(Steve Nash)認為裁判終於搞懂什麼是犯規動作了。

Source: @talkbasket Nets HC Steve Nash sound off on referees after James Harden’s free throw show https://t.co/ize8BEWO7u — BetNBA.eu (@BetNBAeu) November 20, 2021

本季NBA在規則上有了些微修改，對於球員是否犯規採更嚴厲的標準看待，而過去常靠製造犯規上罰球線的哈登恐怕吃了虧，季初他上罰球線的機會都很少，不少人認為哈登沒辦法適應新規則，目前17場比賽哈登有有11場罰球在5次(含)以下。

不過在近5場比賽哈登上罰球線次數平均達12.6次，對此哈登回說：「我不想討論吹判的問題，我只是在努力攻擊籃框。」或許真如哈登所說，他只是更加積極去切入，而總教練納許也替子弟兵說話，他說：「裁判開始搞清楚什麼動作仍是犯規了，他們賽季剛開始不太清楚界限在哪。」

哈登本季出賽17場全是先發，平均上場34.8分鐘，場均能砍下21.2分7.7籃板8.8助攻1.3抄截，投籃命中率41.6%、外線37.9%、罰球89.1%，在得分方面有杜蘭特分擔，他其實有這樣的成績已經不錯，而罰球較少或許也是得分沒有以往高的原因之一。

不過哈登的21.2分已是全隊除杜蘭特第二高，7.7籃板也只少於杜蘭特的7.8，8.8次助攻則是全隊最高，抄截排全隊第二，火鍋第四，罰球命中率第三，上場時間全隊最高，全能的表現仍是他幫助球隊的最大武器，若之後他在切入更能製造威脅，籃網將難以阻擋。