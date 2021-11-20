2021年眼看著馬上就要過完了，但是就在剩下來的那一個月裡面，有些人終於等到了屬於自己的桃花，魅力值上升，容易在各種場合遇到自己心儀的那個人。命理網站「靈匣網」指出，生肖猴、蛇、鼠、虎、龍的人就是這樣幸運，桃花值上升，相親成功率極高。

生肖猴

屬猴人在2021年12月份裡面，有「天喜」吉星入命，為其帶來很好的緣分，相親成功率很高，很容易遇到自己的意中人。也或者是自己在社交場所裡面碰到了比較優秀的異性，兩人互有好感，並且相談甚歡。他們自身本就優秀，有許多吸引異性的優勢，再加上還有吉星助力的話，就更容易脫單，找到自己的有緣人。

生肖蛇

屬蛇人在2021年裡本身感情運勢就不錯，已婚人士夫妻感情很好，不會因為外界誘惑而受到幹擾，家人之間關系親密和睦，相處的十分融洽。未婚的也很容易遇到自己的心動之人，尤其是在12月份裡桃花較多，身邊優秀的異性也多，只要自己再放開一些，多跟人交流，相信很容易擦出火花。

生肖鼠

屬鼠人2021年與太歲六合，能得太歲庇佑，很多事情都進展順利，各個方面都在按照自己預想的方向在發展，沒有太多煩心事。而在12月份裡更是有較好的桃花運勢，有機會遇到自己喜歡的人，談一場甜蜜的戀愛。有可能在過年的時候，帶回家見家長，再也不怕被家裡老人說教了。

生肖虎

屬虎人2021年本就有「紅鸞」吉星的照耀，桃花也是一朵接著一朵的開放，當然這桃花太多也未必是一件好事，可能中間會夾雜一些爛桃花，不利於感情發展。但是在今年12月份就不一樣了，雖也是桃花，但卻是有利於單身男女的正桃花。這個月可能相親成功率會更高一些，有緣遇到自己的意中人。

生肖龍

屬龍人在2021年裡本是破太歲的命格，運勢多多少少受到了一些影響，很多事情都進展得不是很順利。但是好在有「太陰貴人」的暗中助力，不僅運勢有所改觀，而且在12月份裡桃花還特別旺盛。尤其是單身男女，有大把的機會遇到自己的心動之人，幸福牽手。