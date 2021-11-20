新北三峽一輛賓士C300車主到加油站只願付300元，被網友封為「300哥」，上月27日開車無照闖紅燈，撞上女性外送員後肇事逃逸，遭警方追緝，沒想到同月31日他酒駕騎機車，擦撞到一台也是無照的BMW車主後，顱內出血緊急送醫，住院2日後出院。警方已依涉犯公共危險罪將陳男函送檢方偵辦。

27歲的陳姓「賓士哥」沒有汽車駕照，上月27日凌晨卻駕駛白色賓士C300違規闖紅燈，當場撞上黃姓機車外送員，黃女機車整台被撞飛解體，而陳男不僅沒有下車關心，反而加速逃逸，事後警方趕抵現場將黃女送醫，所幸傷勢僅有擦挫傷，並無大礙。

事後「300哥」肇事逃逸畫面被放上臉書社團「爆料公社」引發熱議，陳男於當晚9時許到案說明被依法送辦；未料陳男上月31日喝茫後竟騎乘機車，行經三峽區大同路與永安街口時，與24歲無照的黃姓BMW車主發生擦撞，陳男倒地後送至恩主公醫院就醫，經檢查為顱內出血、腿部擦傷，住加護病房1日後再轉普通病房1日旋即出院。

三峽警分局表示，陳男因受傷未現場進行酒測，送醫後經恩主公醫院抽血檢驗，酒精值為0.815毫克；黃男則酒精濃度為0，將依公共危險罪函送檢方。

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