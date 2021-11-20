荒唐！男酒駕開上淡水輕軌卡住 2班次受影響 22:382021/11/20 中時新聞網 蘇育宣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一名康姓男子20日晚間酒後開車，竟開上淡水輕軌沿線，卡在上頭。（翻攝批踢踢） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市淡水區20日晚間有一輛轎車誤闖淡水輕軌正線，據了解，疑似為一名康姓男子酒駕鬧事，失控開上輕軌的軌道，卡在上頭動彈不得，影響了2班次的捷運通行，目前康男已被警方帶回，移送士林地檢署法辦。 ★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康；酒後不開車，安全有保障！ 砍人畫面曝！14惡煞衝北市SOGO錢櫃 3人受傷血跡斑斑 KTV歡唱擲骰子輸了！男大生尾隨她進廁所脫褲喊「輸的要還」 #淡水輕軌 #酒駕 #鐵軌 #輕軌 #淡水 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 睽違15年！美心臟協會發表最新10大護心準則 07:072021/11/20 健康 抓毒販遭搶走警棍爆打 基隆警滿頭血送醫急救 16:082021/11/20 社會 4生肖2022年犯太歲 凶星發威運勢一落千丈 16:012021/11/19 運勢 2021 AFA韓國世界廚藝大賽 景文科大勇奪12金2銀1銅 16:212021/11/20 生活 13歲少年直擊親姊生產過程 表情逐漸母湯！意外紅了 21:082021/11/20 搜奇 像被輾過！台中賓士「騎上」小客車 網傻眼：開戰車喔？ 13:442021/11/20 社會 淡水地政推出申請青年租金補貼協助專案！ 10:502021/11/20 區域情報-新北 高．雄．新．餐．廳－漢來美食開Bistronomy PAVO餐酒館 潮感十足 04:102021/11/20 產業特刊 懷疑妻偷吃夥同親姊裝針孔監視 綠光尪下場曝 11:202021/11/19 社會 亞德客Q4看俏 明年資本支出30億 04:102021/11/19 證券．權證 福容大飯店 尾牙春酒優惠 04:102021/11/20 產業．科技 社會熱門新聞 台南日常？ 男為吃牛肉湯竟車停路中央就走了 後車全傻眼 - 社會 服務員勸也沒用！ 網見高鐵車廂這一幕嚇壞：恥力太高 - 社會 迷途翁呆坐不語 暖心警一句話讓他打破沉默 - 社會 「賓士C300哥」又出事！酒駕被BMW撞飛顱內出血送醫 - 社會 重機插C300慘死 攝影師批賓士駕駛：路邊出來難道不看 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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