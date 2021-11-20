2021世界製造業大會新能源汽車產業發展論壇20日在合肥舉行，會上發表數據顯示，到今年9月底中國汽車保有量達到了2.97億輛，年底將超過3億輛，預計「十四五」期間將保持年均4％的增長速度。

新華社報導，中國汽車工業協會副秘書長師建華介紹，「十三五」期間，中國汽車產業發展成績亮眼。中國汽車市場規模全球最大，汽車產銷量、保有量已連續多年居世界首位。到今年9月底中國汽車保有量將達2.97億輛，年底將超3億輛。

師建華表示，大陸新能源汽車產業進入新發展階段，市場化程度正在不斷提升。儘管受到局部疫情和全球晶片供應緊張等影響，中國新能源汽車產銷量依然在刷新著歷史記錄，世界上先進的技術紛紛向中國聚集，在研發體系建設、產業供應鏈培育、衍生業務拓展等領域全面擴展。

據中國汽車工業協會統計，1至10月份中國新能源汽車累計產銷量較上年同期均增長約1.8倍。截至目前，新能源汽車在汽車銷量中的佔比已經達到了11％，11輛車中就有1輛是新能源汽車。