國際刑事法院（ICC）在菲律賓當局請求下，已暫停對菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）反毒戰爭疑似侵犯人權案的調查行動。

法新社報導，位於荷蘭海牙的國際刑事法院9月批准充分調查杜特蒂發起的反毒運動；維權團體指稱，這場運動奪走數以萬計的人命，有如全面對平民發動非法攻擊。

杜特蒂於2016年當選總統，當時的競選承諾之一就是要根除菲律賓的毒品問題，他曾公開命令警察在自身性命受威脅時擊斃涉毒嫌疑人。

根據菲國官方公布的最新數字，2016年7月以來，當局共採取20萬次以上的緝毒行動，造成至少6181人喪命。

國際刑事法院的文件載明，檢方估計，喪命人數恐介於1萬2000至3萬人之間。

根據法庭文件，菲律賓大使馬拉亞（Eduardo Malaya）要求延後調查作業。

路透社報導，國際刑事法院公布並在今天獲得菲國官員證實的文件顯示，馬尼拉當局於10日提出暫緩調查聲請，宣稱菲國自身也有相關調查行動。

各國政府如果對同一案件自行展開調查和起訴，即可以請求國際刑事法院延後調查行動。

國際刑事法院檢察官卡林汗（Karim Khan）在日期署明11月18日的法庭通知書中寫道：「檢方暫停調查行動，以評估延後調查請求的範圍和效力。」

他表示，檢方將向菲律賓當局索取更多資料。

在國際刑事法院啟動初步調查後，菲律賓於2019年退出「羅馬規約」(Rome statute)，但國際刑事法院主張，針對菲律賓仍是締約國期間犯下的罪行仍有管轄權。羅馬規約於2002年7月生效，內容規範了國際刑事法院的職能、管轄權和組織結構。

杜特蒂長期以來否認國際刑事法院對菲律賓具有管轄權，也拒絕配合調查，但他在10月鬆口，表示會準備為己辯護。

儘管向法院聲請延後調查，馬尼拉目前仍堅稱，國際刑事法院對菲律賓不具有管轄權。