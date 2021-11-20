港星呂頌賢因在《笑傲江湖》中飾演令狐沖紅遍亞洲，有「最帥令狐沖」封號，他的版本至今仍是經典，55歲的他，因長期吃素還有健身的習慣，讓他仍保有精壯身材，近日他曬出健身成果，自豪表示「一個老人家都還可以練成這樣，大家是不是都應該努力起來」。

呂頌賢曬出在健身房的近照，只見他對著鏡子自拍，展示粗壯精實的手臂，年過半百依舊帥氣，身材也沒有走樣，「一個老人家都還可以練到這樣，大家是不是都應該努力起來呢？我們不會因為老就動不了，只會因為不動才變得更老」。

呂頌賢曬出健身成果。(圖／翻攝自呂頌賢微博)

呂頌賢和妻子麥景婷恩愛27年。(圖／翻攝自呂頌賢微博)

網友看到他的不老體態，都紛紛留言「掌門永遠年輕健康」、「令狐大哥一點都不老，依然那麼帥」、「老人家？？？在哪裡？？？我只看到一位年輕帥氣的哥哥」。

呂頌賢和妻子老婆麥景婷相愛27年間都零緋聞，恩愛如昔的他們，是演藝圈著名模範夫妻，近年他把重心轉往大陸發展，更賣起素食，目前已有7間素食餐廳。

而妻子曾因出外景發生車禍，引發不少後遺症，譬如坐骨神經痛、血管不通導致頭痛等，因次他游說妻子吃素，藉此改善身體狀況，至今吃素已20多年，加上他平時喜歡運動、潛水，才維持良好體態。