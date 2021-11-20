新北市某國小曾姓教師涉嫌於11月間，數度在國小廁所內，從廁所的下方空隙處，偷拍女老師跟女學童如廁，並將影像存入電腦中欣賞觀看，其中1名學生發現被偷拍告訴老師，狼師惡行才曝光，至少有10名被害人，新北地檢署今依涉犯妨害秘密、違反兒童及少年福利與權益保障法等罪，向法院聲押禁見。

新北市教育局回應，10日接獲訊息後已立即轉知該校，進行相關通報並召開性別平等教育委員會調查處理，如該師涉犯兒少性剝削防制條例如查證屬實，將請學校依教師法及相關規定進行最重議處，最嚴重除解聘外，將終身不得擔任教師，絕不寬貸。

教育局表示，將持續辦理教師性別平等研習，增進教師性平意識及性平事件處理知能，另督導學校依據性平法規定，將性平議題融入課程，並每學期至少辦理4小時性平活動，增進學生面對性平事件的應變能力。

教育局並編有「校園性別事件調查處理參考手冊」，協助學校及調查小組能迅速獲得相關資源，積極地給予當事人最適切的教育和輔導措施，避免當事學生的心靈再次受到傷害。