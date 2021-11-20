何潤東、莊凱勛因合作《誰在你身邊》建立好交情。（羅永銘攝影）

何潤東執導的第二部作品《誰在你身邊》再創好口碑。（羅永銘攝影）

莊凱勛認為《誰在你身邊》是他今年角色最完整、他最喜歡的一部戲。（羅永銘攝）

男神何潤東（Peter）演而優則導並製作戲劇，處女作《翻牆的記憶》就拿下金鐘獎最佳導演獎，他編導並與徐若瑄共同製作的第二部作品《誰在你身邊》正在HBO熱播，影帝男主角莊凱勛日前與何潤東一起受訪時表示，兩人原本八竿子打不著完全不認識，第一次合作卻非常開心，他飾演的「簡志勝」更是他近年最立體、完整、難度最高，也是他最喜歡、滿意的角色，「這種團隊可遇不渴求，可能人家10年都不會碰到兩次」。

莊凱勛表示，他一向很怕開拍前不知道導演要什麼、在拍戲現場直接磨合，但這次合作之前就跟Peter碰面多次也聊了很多，「雖然每次聊到最後，我們兩個都不清醒，喝醉了，但重要的還是有記起來。」Peter笑著補充說：「重要的就是前半段黃金1個半小時，我們真的很清醒在聊戲，這是培養戲理性的部分，到了後段就都茫了，不知道在講什麼，但無所謂，這是在培養默契情感，就算喝到斷片不記得講了什麼，但心卻更接近了！」因為有著這段「交心」過程，莊凱勛說，一進拍戲現場，他們就好像已經認識很久，且Peter很信任演員，給他很大的空間揮灑。

雖然彼此信任度很高，不過莊凱勛還是爆料有被P導「騙」過的經驗；他說，Peter很熱情好客，戲還沒開拍前，遇到過年、節日烤肉都會打來詢問要不要聚聚，有次P導把要拍《誰》的主創團隊拉到家中聚會烤肉，他收到地址時覺得超爆笑，「印象中你跟我說是在『五堵』，怎麼突然多了兩堵，變『七堵』？」而且當時他還遇到橋維修不能過河，繞了一座橋後又在山上左兜右繞，繞到計程車司機忍不住問「真的有住人嗎」，「我也一度懷疑是否進到了戲裡面Hitomi的宇宙，兜了30分鐘才到達」。

何潤東大笑解釋：「因為我家在五堵和七堵的邊界，當然要講五堵才能把人騙來，如果一開始聽到七堵，人家可能會覺得太遠不願意來，差兩堵差很多啊！之後我很快就會改說我家住汐止，等對方快到了，就說你再往前走一點，再多走個10分鐘。」

科班出身的莊凱勛近年入圍、得獎不斷，是否也計畫像Peter等知名藝人演而優則導或製作？莊凱勛表示，確實有這樣的打算，「但是看到Peter拍戲時都不用睡覺，我很怕，擔心是否也不能睡覺」，此外，他是凡事會先計畫好的人，但導演常常到了現場後要臨場應變，這種時時要臨時調度、關照各組的能力，是自己較弱的。不過何潤東不以為然反駁：「你錯了！我不認可，你也是有這種能力調度的人，你在現場可以變出這麼多東西、很活啊。只是你現在還沒遇到，一旦坐上導演椅，你一定完全沒問題！」

何潤東大讚莊凱勛，「我這20幾年遇過很多演員，有些很有想法，會跟導演提出建議，但講的內容只是服務他自己的角色，有時反而把這場戲的重點拉走、重點就消失，或搶掉別的演員的戲；但凱勛是考慮整體，他可以客觀抽離去看，再針對角色加東西、不是盲加，這就是導演思維！」巧的是，兩人都說他們的習慣是會把台詞讀進去後在腦袋裡變成圖像畫面，光靠白紙黑字無法記住台詞，何潤東說「這是導演的腦袋才會這樣記台詞」。莊凱勛自曝一直以來，雖然滿愛寫東西，卻對閱讀文字有點吃力，「我看到的文字會亂跑，不確定是否有閱讀障礙，但看文章時會跳字， 所以前陣子當北影劇本評審好痛苦。審了140多本劇本簡直快瘋掉，好看的就算了，難看的我看3頁就想罵髒話了，偏偏看劇本沒辦法像看影片一樣快轉，好痛苦！」

莊凱勛劇中女兒「恩恩」喬湲媛離家出走與男友「阿清」張豐豪同居，莊凱勛劇中首度遇到阿清就懷疑他和友人吸毒、對「準女婿」非常不滿還警告「不准靠近我女兒」。但戲外有個不滿周歲女兒的莊凱勛，其實非常喜歡戲外的張豐豪，猛誇他單純又很認真學習、態度謙虛有禮，「我已經不下一次跟豐豪說，請他『凍』起來！因為選女婿，我會怕我自己這種男生，我們這一類的，太雄性了！我喜歡豐豪這種男生，看起來很舒服，我甚至想拍照，叫女兒以後長大就是要找這種對象！我真的無法接受我這樣的女婿，黑黑的，太帥或太有才華也不行，畢竟一山不容二虎！」身兼張豐豪經紀公司老闆的何潤東開玩笑說：「我讓豐豪開始吃防腐劑！凍個20年等你女兒。」

接連兩部執導的戲同是相對暗黑、沈重題材，與他一向給人溫暖、陽光的開朗形象南轅北轍，何潤東笑說，拍這兩部戲時確實都有演員問他「你童年沒事吧？有我們不知道的事嗎？需要幫你找心理輔導師嗎？」他說其實自己只是想要用另一種方式表達想法，「這部戲講婚姻中的猜忌、自卑、不信任，在最無助時會找誰。這樣的題材，當然也可以偶像劇或喜劇方式呈現，但我想要用稍微嚴肅方式，或許這會讓大家記憶更深，更加能看到我想要傳達的是什麼。」

何潤東有感而發地說，看起來陽光、思想正面，並不代表他就是在溫室長大，「或許是我經歷過很多，知道怎麼消化不好的情緒才會呈現出陽光的形象。我也去過很多地方，在不同劇組見過很多不同的人、經歷一些事，這些都變成我的養分，再加上一點想法的延伸，就可以稍微有不一樣的東西」。

至於影集題材看似暗黑不討喜，「就看我做這部戲要的是什麼，如果大家想要往收視走，那肯定拍的是明亮風格，攝影、表演、說故事方式都會是另一種輕鬆方式，但大家現在都是想要做有意義的、有別於其他作品， 一起合作的燈光、攝影都叫我船長，因為我們是一起啟航、航向一個我們不知道的島嶼，走的不是大家習慣的航線，旅程中有很多磨難、刺激，但我們也會從中得到收穫，至於最終能否達到大家認可的收穫標準，那已經不是我們最在意的」。

何潤東說自己可能不是太主流的導演作風，但至少前幾部作品想要以他最想要、最喜歡的方式去表達，或許以後就會改走更商業的形式。不過已經很了解他的莊凱勛說：「 你不會！你會更任性地一路創作下去，因為你喜歡創作！」坦言自己一開始也曾想「這個人這麼溫柔這麼陽光，怎麼滿肚子這些恐怖的東西」，但拍到後來就知道Peter有點像佛家講的「眾生度盡方證菩提」，「用苦難度眾生才見證這菩提，有點希臘悲劇的呈現方式，這方式也會吃得比較深 」。莊也覺得其實這部戲不是非主流，反而在現在的OTT職人劇中還算滿主流，「我們鎖定的觀眾族群本來就不會太年輕，如果是國高中生看當然會覺得很重」。

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