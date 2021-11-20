高鐵一名男子有位子不坐，竟然就地躺睡，民眾將照片PO上網引起討論，網友們紛紛表示，「恥力很高」，高鐵公司也回應，此男子因醉酒倒臥，服勤員當下已立即前往處理，協助該旅客回座休息。

一名網友昨(19日)在「爆料公社公開版」臉書貼出一張照片，高鐵車廂內的中間走廊上一名男性乘客側臥躺著，手還枕在頭下方，看起來睡得很熟。原PO無奈表示，「聽說是位子不坐，服務員來也沒辦法，什麼時候高鐵有臥舖了...」。

貼文一出引起網友熱烈討論，「男版的睡美人，躺在地上有比較好睡嗎？」、「不想努力了，所以躺平了」、「喝醉了吧」、「人家痔瘡犯囉」、「有椅子不夠舒服，高鐵要檢討」、「至少高鐵應該開發臥鋪的」、「恥力很高」、「至少一般人辦不到」、「他是在貫徹那裡跌倒，就那裡躺平嗎？」、「很不想這麼說，但是這種人被踩到、踢到、被餐車撞到都算活該。」、「躺下我沒意見，但是露出黑黑的屁股股溝就是不行！」。

根據TVBS報導，台灣高鐵也出面回應，該車次服勤員在接獲通報有旅客醉酒倒臥後，已立即前往處理，也確認並未對其他乘客造成嚴重的影響，隨後協助該旅客回座休息，另外，高鐵公司也呼籲，希望旅客能共同維護乘車秩序，若發現有人行為影響到他人，可以向人員反應處理。

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