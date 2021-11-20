試圖從白俄羅斯越境進入波蘭的移民人數昨天再度減少，但波蘭政府今天指出，白俄已經改變策略，轉為引導規模較小的移民群，分別從歐洲聯盟（EU）東部邊界的多個地點越境。

法新社報導，儘管這場移民之亂似乎出現緩解跡象，但波蘭國防部長布拉查克（Mariusz Blaszczak）今天表示，他預料這場邊境對決距離落幕還早。

根據波蘭邊境防衛隊（Polish Border Guard）回報，有數個移民群再度試圖越境，每群大多數十人，但其中一群多達200人，這群人朝防衛隊投擲石塊與催淚彈。

路透社報導，波蘭邊境防衛隊在推特（Twitter）發文表示，試圖越境的人數從17日的501人下降到18日的250人，昨天再降至195人。

布拉查克向商業電台RMF FM表示：「我們要做好準備，這個問題實際上還會持續幾個月，我毫不懷疑事態會朝這個方向發展。」

布拉查克還說，移民和白俄羅斯現在似乎採取稍微不同的新手段，「規模較小的人群正試圖從多個地點跨越邊界」。

他補充道：「毫無疑問，這些攻擊行動是由白俄羅斯的單位指揮。」

西方國家指責白俄羅斯刻意製造這場危機，放任大多來自中東的移民入境，再把移民帶到邊境，向他們承諾可以輕易越境進入歐盟。

白俄羅斯則否認指控，反而批評歐盟不願意接納移民。

白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）昨天接受英國廣播公司（BBC）訪問時說，他的軍隊「絕對有可能」曾協助移民越境進入歐盟，但他否認安排這類行動。

魯卡申柯表示：「我們是斯拉夫人，我們有愛心，我們的部隊知道移民要去德國...或許有人曾幫助他們。但我可沒有邀請他們來這裡。」