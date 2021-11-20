港星周慧敏（Vivian）以女神顏值和空靈氣質，擁有「玉女掌門人」的美名，也是萬千男人曾追逐的倩影，今年54歲的她狀態仍保養得相當好，完全不像是年過半百的熟女；近日童星出身的男星張繼聰在IG曬出一張珍貴舊照，透露自己曾在周慧敏身旁伴舞，周慧敏當年神顏再度驚艷眾人，更釣出女神親自回應。

香港41歲男星張繼聰在8歲就開始當童星，長大後更在演藝圈各個領域有好表現，像是影視、舞台劇、歌手、音樂創作和唱片製作等，是一名全能藝人，在當地頗有知名度；今（20）日晚間他在IG分享一張陳年舊照，畫面中是他童星時期在音樂劇當伴舞，瘦弱模樣和現在健壯結實體態差很大。

香港男星張繼聰在童星時期曾在周慧敏身邊伴舞。(圖/ 摘自張繼聰IG)

照片中在他旁邊有一名長得像洋娃娃的女子，仔細看居然是「玉女掌門人」周慧敏，在當年還沒有濾鏡的狀況，周慧敏臉蛋和打扮都相當亮眼，女神顏值從年輕到現在到沒變；驚喜的是，張繼聰在照片上有標記周慧敏，沒想到女神本人過不久也在底下留言，透露那是她第一次演出大型舞台音樂劇。

而這張超珍貴舊照中，除了周慧敏和張繼聰外，還能看到資深男星杜德偉；網友也紛紛讚嘆周慧敏的美貌，「當年真的是顏值天花板」、「像是從天上來的仙女」、「跟洋娃娃一樣」、「女神不管什麼時候都這麼美」。