陳衣宸曾在三立《超級紅人榜》征戰431天、勇破20關，歌唱實力堅強，是「上港有名聲、下港有出名」的歌唱天后，她歷15年的教學經驗，桃李滿天下，陳衣宸平時擔任歌唱老師和評審，忙得不可開交，近兩年參賽至出片有洋蔥故事，她是為失智的母親而做，希望讓老人家藉由每週的賽事，才有寄託和期待。

近日陳衣宸更在伯樂-「音圓唱片」莊嘉賓董事長安排下，即將推出首張個人台語專輯《愛你無留名》，特別禮聘江蕙《黑咖啡》創作人周韋杰和恩師李明洋為她量身打造同名主打歌《愛你無留名》，在尚未發片的情況下，暖身短短兩週就在YouTube締造近30萬次點閱。

陳衣宸月初舉辦別開生面的直播見面會，不忘發片初衷，隔天消息見報，她立馬奔回故鄉彰化，把出片第一波上報的新聞拿給母親看，起初失智症的媽媽眼神並無特別光芒，但隨著慢慢看到衣宸的照片和報導，她的眼睛漸漸泛起淚水，並指著報紙裡的衣宸對著旁邊的她微笑，讓陳衣宸也留下了感動的淚水，「要喚醒媽媽的記憶真不容易，不管多辛苦，只要媽媽還記得我們兒女，我就會一直的努力做下去！」陳衣宸緊緊摟住了母親，全家人都非常的感動。