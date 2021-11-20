中央疫情指揮中心日前宣布，因應民眾緊急出國需求，曾接種高端 疫苗者可混打AZ、BNT、莫德納疫苗。國民黨立委賴士葆質疑，1年打4劑疫苗，若出事陳時中願意負責？ 陳時中說「我沒有辦法負責」。對此，郭正亮直言，自己曾沒見過這麼囂張的部長，陳時中這種心態若未來2022當台北市長，大概是中華民國有史以來最獨裁的市長。

衛福部部長陳時中。（圖/資料照，姚志平攝）

賴士葆16日立院質詢陳時中說，「高端因為沒有國際認證，開放接種者再接種國際認證疫苗，所以是重打，是否有增加保護力？且國人可能面臨一年打四劑疫苗，打愈多不良效果可能增加，陳時中是否要簽切結書，若民眾混打出事必須負責？」陳時中則回應，「我沒有辦法負責」，但國家有法律、藥害救濟制度，這不是個人問題，但負起決策的政治責任。

此外，對於綠營民調看好陳時中選2022台北市長或桃園市長，近期也在政壇掀起討論。

對此，郭正亮近日在《中天新聞》政論節目「正常發揮」表示，藥害救濟只有賠償，但刑責和行政責任，陳時中卻認為自己兩個都沒有，真的很敢講，怎麼會沒有行政責任？監察院應該要調查，當初醫療政策是怎麼弄的，可以在人體實驗還沒做之前，就隨便讓人打四劑嗎？疫苗政策可以這樣做決策嗎？「過去很少看到有官員這樣答詢的，我真的沒看過這種政務官」。

郭正亮驚語曝 陳時中急開放高端混打是為"這群人" 出事甩鍋不負責｜史上最囂張部長 蔡皇養出一個"走中"大怪獸!?｜熱搜發燒榜 @中天新聞

對於陳時中為何會如此飛揚跋扈，郭正亮分析認為，先前3+11，監察院也沒調查他，完全是護航院，甚至前陣子跑攤影片被爆料，陳時中也回嗆自己沒政風問題，完全沒把法務部把看在眼裡，甚至去法院告他，法官也可能是陳時中的粉絲，而沒下文。郭正亮還指出，且他(陳時中)也不認為蘇貞昌院長會罵他，且也不認為蔡英文敢換他，就是很靠勢的心態，一種沒人治的了我的心態。

郭正亮說，讓人更看不下去的是，陳時中選2022台北市長的民調，還高到沒有對手，泛綠的人還把他當神一樣在拜，認為台北市長非他選不可，對這種人只能讓他趕快去選舉，讓選民用選票來制裁他。

最後，郭正亮直言，他當部長就可以囂張到這種程度，他上面還有長官耶，若以後當市長，他上面有人嗎？那大概就是中華民國有史以來最獨裁的市長，因為市長任期4年，還是民選，屆時恐拿他沒皮條。「從來沒有見過這麼囂張的部長，從來沒有見過一個總統、院長都拿他沒轍，監察院、法務部也不敢惹他的部長」。