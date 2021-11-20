新北市某國小曾姓教師涉嫌於11月間，數度在國小廁所內，從廁所的下方空隙處，偷拍女老師跟女學童如廁，並將影像存入電腦中欣賞觀看，至少有10名被害人，其中1名學生發現被偷拍告訴老師，狼師惡行才曝光，新北地檢署20日依涉犯妨害秘密、違反兒童及少年福利與權益保障法等罪，向法院聲押禁見，法院晚間11時許裁准。

新北檢獲報後，婦幼組主任檢察官鄭淑壬、檢察官陳冠穎昨指揮新北市永和警分局、新北市警察局婦幼隊，搜索曾姓教師住所及國小工作地點，查扣相關手機、電腦、電磁紀錄等物證，以釐清被害人數。

檢方訊後認為曾男犯罪嫌疑重大，且有事實足認為有湮滅證據或勾串證人之虞，今向法院聲請羈押禁見。

檢方表示，曾男所為嚴重侵犯被害人隱私權，造成被害人身心承受極大創傷，並破壞校園安寧秩序，新北檢將持續強力查緝、追訴是類非法偷拍犯罪，以落實婦幼權益的保障及校園安全維護。