台北圓山大飯店今（20）日下午5時30分於1樓大廳舉行年度耶誕樹點燈儀式，力邀台北愛樂市民合唱團到現場獻上美聲，吸引現場聚集大批賓客一同欣賞，在賓客沈醉於優美曲目及溫馨熱鬧氣息之際，也為圓山每周一系列音樂饗宴揭開序幕。

耶誕老公公現身於台北圓山大飯店，與大小朋友溫馨互動。（圓山大飯店提供）

台北圓山大飯店在今年的耶誕檔期，除了周末假期的音樂會外，更與沈浸式系統工程團隊冠嘉系統、新媒體藝術策展沙漠魚、國際特效製作團隊飛映數位，也與沙畫藝術家莊明達老師攜手，以2020東京奧運指定投影的高規格設備在12月24日、25日兩天晚上精彩呈現「希望之光Light of Hope」光雕秀，這也成為星級飯店首度舉辦大型戶外光雕秀。

圓山大飯店表示，自從以客房設計呈現「ZERO」、「平安」、「加油」點燈後，圓山已從著名建築，更多添了傳達愛與關懷的地標。為呈現圓山建築的多元風貌，今年特別與科技公司合作，以東方建築結合西方節慶的特色，推出「希望之光Light of Hope」光雕秀，透過希望之光光的投影，祈祝大家平安健康。

光雕秀將於12月24日、12月25日連續兩個晚上的8點至9點進行，1個小時的內容有好萊塢特效經驗團隊以圓山祥龍為主題的「龍耀台北迎聖誕」、沙畫藝術家莊明達大師以延續抗疫「加零」為主題的沙畫藝術來鼓舞國人的士氣。

圓山聖誕音樂季即日起至12月25日登場，每周六都有精彩音樂饗宴，像是由「小星星天使」、「台北愛樂市民合唱團」、「蘆洲國小弦樂團」、「民生國小弦樂團」、「驚嘆號四重奏」、「天母國小管樂團」、「東門國小弦樂團」、「台北市立中正國中弦樂團」等知名團體，輪番帶來華麗的音樂盛宴，將歡樂聖誕氛圍一路蔓延至年底。

此外，圓山大飯店今年也將安排耶誕老公公和賓客相見歡，在12月24日、12月25日下午5點至晚間9點與大小朋友見面，讓賓客可在飯店內見到耶誕老公公和藹親切的身影、拍照留念。