立委日前前往核四廠參觀，批評前核四廠長王伯輝及核四廠。王伯輝直言，他是深深的綠，如今卻被綠色的委員們說成一無是處？前民進黨立委沈富雄表示，當年王伯輝曾到他家吃飯，他們全家都是綠的，包括王伯輝在內。

沈富雄19日在《POP撞新聞》節目中透露一個秘辛表示，當年他在美國西雅圖教書的時候，王伯輝曾到他家吃飯，他們家是專門請綠的、偏綠的學生來吃飯。當時王伯輝是台電派出去學的，請他們吃飯是在1970年的後半或是1980年前段。主持人黃暐瀚此時插一句話說，王伯輝曾說自己是深綠，沈富雄幫他認證。

沈富雄接著表示，王伯輝他們全家都是綠的，尤其他姐姐非常綠，所以現在針對王伯輝的立場，讓他姐姐不能諒解，說「老弟你怎麼變成藍的？」王伯輝說，他怎麼是藍的？只是專業的講法而已。所以王伯輝他們全家都是綠的，包括王伯輝在內。

王伯輝在臉書貼文表示，他是深深的綠，他不否認，但他一個台灣囝仔，想的只是把這工程做成台灣人的驕傲。當年執政的國民黨，也沒有對他有過任何懷疑，如今，卻被綠色的委員們說成一無是處？