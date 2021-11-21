台中第二選區立委補選，國民黨派出前立委顏寬恒出戰，民進黨則推出前立委林靜儀。顏寬恒團隊發言人張禹宣曾是媒體記者，近日被資深媒體人周玉蔻爆料，曾於2016年出訪秘魯亞太經濟合作會議（APEC）時，因酒醉在飯店大廳尿尿，被稱「尿尿小童」。張禹宣19日到台中地檢署按鈴控告周玉蔻誹謗，並提出錄音檔等內容澄清。資深媒體人黃暐瀚認為，去爆顏寬恒發言人的料，反而會害慘林靜儀的選情。

針對顏寬恒團隊發言人張禹宣被爆料，黃暐瀚19日在《國民大會》節目中表示，有一個節目講的不是參選人本人，而是參選者的發言人；他認為，這件事可能幫到那個節目的收視率，但恐會害慘林靜儀的選情，可能會讓林靜儀覺得，連對手顏寬恒的發言人，都變成全國知名人物了，那她怎麼辦啊。

黃暐瀚接著表示，沒有證據就亂講，可是最後未必會有真相，但是也會造成名譽的損失，所以顏寬恒團隊發言人張禹宣就直接告他，交給法院來裁判。

張禹宣被爆料曾於2016年隨團出訪秘魯（APEC）時，因酒醉在飯店大廳尿尿，譏諷是「尿尿小童」；現在又爆出2年前，他為了搭上韓國瑜競選車，與同業爆發口角衝突、互相推擠，是「咆哮帝」。張禹宣前往台中地檢署按鈴控告周玉蔻誹謗，並提出錄音檔等內容澄清。

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