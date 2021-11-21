許多小資族離鄉背井出外工作，往往只能自行租屋居住，簽約時也必須出示各種資料，供房東查核身分。不過，網路上近日出現一個招租物件，房東不僅要求租客必須在前500大企業上班，還要求附上「祖宗3代族譜」，甚至得同意房東三不五時到房內巡邏，超奇葩規定讓網友看傻眼，直呼「這是惡搞的吧？」

臉書粉專「奇葩裝潢分享中心」日前分享一則租屋資訊，該物件為電梯大樓，內部是3房2聽格局，坪數約40坪，租金每月2萬8000元，已包含管理費及清潔費，然而房東卻列出多項要求，包括「工作需前500大企業，備工作證」、「合約需配合公證」、「入住後三不五時巡邏內部」、「具備祖孫3代族譜」等。

貼文引發討論，不少網友傻眼直呼「又要家庭又要躺床又要祖宗又要巡邏⋯到底是什麼畫面」、「房東時不時要來巡視也太莫名其妙了吧」、「還以為是徵保全」、「我家是有族譜啦，但是想怎樣，不小心弄壞到你房子要去挖我祖墳嗎」、「叫租客回家躺床即可？！那租個3500的房間就好」、「應徵房客比找工作條件還多」。

另外，也有人透露「會不會是惡搞，網路查到同社區不同樓層出租，坪數也不同，但內裝照片一模一樣，是仲介刊登的」、「這一看就是不缺錢的那種，愛租不租隨便你」、「這個其實沒有要租，只是想曬照」、「我剛剛看了一下他家樓下19000」、「徵婚吧這個」、「需配合公證，一切都明瞭了」。

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