郭子創作的經典作品，橫掃90年代台灣樂壇，其中〈祝福〉、〈偷心〉、〈忘記你我做不到〉，被張學友分別選為3張專輯主打歌。郭子回憶當年自己只是個小咖創作歌手，得知作品意外獲得歌神青睞，當下嚇得腿軟，「我心想『怎麼會這樣』，天啊竟然可以幫天王寫歌」，下一秒立刻想到「壞了，萬一他賣不好我的創作生涯就毀了」。

郭子第一次與歌神合作正是唱片業的黃金年代，挑歌模式是從百首作品中精選、中獎機率非常渺小，「我當時心想張學友這麼大咖的歌手，我寫情歌也寫不過別人，於是寫了一首學生的驪歌〈祝福〉就交出去」，沒想到一個月後，唱片公司打來通知張學友要把它當主打歌。由於歌神加持，張學友唱什麼歌都大賣，郭子從此成為「寫歌VIP」。

郭子表示當時那個年代，天王找你寫歌還變成主打，是何等幸運之事：「很謝謝張學友，那段時間他非常賞識我，旁人說他每次來台開會，都會先問有沒有收到郭子的東西（創作）。」有了與天王的合作經驗，郭子的身份晉升為「寫歌VIP」，再也不是百首海選的其中一個創作者，「而是唱片公司已經決定8首、9首卻還沒有主打歌時，他們就會打給我邀歌，創作『中標率』變高了」。

即便寫出歌神的主打歌，郭子並不覺得自己厲害，「那時候我只感受到每天要不斷地交稿，很怕被製作人催歌」，印象最深是每天坐在鋼琴鍵盤前，很像加工廠般，擠壓靈感強逼自己寫出一個又一個音符。此後，郭子摸索出「KTV紅歌」的創作模式，接連創作許多神曲，合作對象從張學友、張惠妹、許茹芸、黃鶯鶯，到劉若英、江美琪、王菲等人，寫出〈別在傷口灑鹽 〉 、 〈原來你什麼都不要〉、〈矜持〉、〈忠孝東路走九遍〉等歌，首首主打，張張大賣。

左起張宇、張學友、郭子。（圖/中時資料照）

張學友1994年推出《偷心》來台宣傳時，就透過唱片公司提出邀約、當面感謝郭子，郭子笑說：「當時簡直像被皇帝召見，他住在西華飯店的總統套房，我從一樓走到總統套房過了層層關卡，好緊張。」幸好張學友本人超親切、完全沒架子，「我那時候真的太驚嚇，現在回想，完全忘了當時他說了什麼」。