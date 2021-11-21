1998年4月27日，平凡的早晨7時許，通勤族如常出門，怎麼也沒想到，在首善之都台北市，搭公車上班途中，整輛公車竟被人持刀挾持，目的地還是專辦重案的刑事警察局。這起國內治安史首宗公車挾持案，迄今仍讓許多參與談判、偵辦的刑警津津樂道。

患有嚴重精神疾病的34歲陳姓男子，當天上午先在永和友人住處縱火，隨後劫持台北客運243路公車，將司機及24名乘客，將整輛車挾持到北市忠孝東路4段財政部財稅資料中心前與警方對峙，最後經時任立委的郝龍斌及前立委趙少康趕往安撫，陳才釋放人質、棄械投降，結束3個小時的劫車記。

陳落網供稱，他懷疑有人要對他及友人不利，所以才「要求」公車載他到刑事局報案，請求保護，無意傷害司機與乘客。警方懷疑他精神狀況不穩定，通知醫師初步鑑定，發現他精神耗弱，但從未有就醫紀錄，事後證實他當時處於急性發病狀態。

陳能評挾持公車與司機、乘客二十七人, 歷經三小時後, 在郝龍斌、趙少康到場協調勸說才釋放人質棄械投降。（資料照）

案發前擔任計程車司機的陳姓嫌犯，並無前科，曾任職保全公司及大學駐衛警。其家人表示，他3年前不堪女友離去，加上經濟壓力，才情緒失控。

那天上午，陳先在永和的友人住處廚房開瓦斯縱火，並順手抓起1把菜刀、1把切冰刀及1把水果刀，朝屋外逃離，狂奔至公車站牌，見到243路公車靠站，即持刀上車，喝令車上乘客不准亂動，並指示司機開到刑事局，否則要對他不利。

被劫公車離站後往台北行駛，其中1名乘客趁隙打手機報警，永和分局展開監控，並一度在中正橋頭攔下公車，但為恐傷及人質只好放行，並通知台北市警局接手處理。本以為有個悠閒早晨的台北市刑警，接獲通報，每個人都從辦公桌前、家裡床鋪跳起，匆忙出勤。

陳能評挾持公車與司機、乘客二十七人, 歷經三小時後, 在郝龍斌、趙少康到場協調勸說才釋放人質棄械投降。（資料照）

公車過中正橋後，一路駛到刑事局隔鄰的財稅中心前停下，與警方展開對峙。而公車駛過沿途的北市各分局，都派警車戒護開道。

這個早晨，台北市警方個個手忙腳亂，也震撼警界高層。包括時任警政署長丁原進、台北市警局長王進旺、刑事局長楊子敬、副局長侯友宜等高階警官，及反綁架小組、霹靂小組等單位，都迅速奔赴現場，警力部署以備隨時攻堅救人質，消防局也派救護車、消防車到場以防人員受傷。

警方與陳談判，陳要與時任飛碟電台董事長趙少康及立委郝龍斌到場面談，警方於是通知趙、郝。

在郝及趙先後至現場安撫後，陳終於答應讓乘客離去，並棄械投降，由警方逮捕偵訊，劫車事件不費一槍一彈，平安落幕。

陳被依妨害自由、公共危險罪嫌送辦，檢方甚至依殺人未遂等罪起訴，但經近1年審理，法院仍判無罪。因法官認為，當時陳生病，且是急性妄想狀態，心神幾乎喪失；雖然無罪，但是要至醫療機構治療，接受1年的監護。

※作者簡介：「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。