根據《財訊》報導，實體零售、餐飲，旅遊、娛樂等行業，是疫情重災區；隨著經濟重啟，實體店面走向數位轉型，專注於服務業物聯網的振樺重獲商機。

《財訊》報導指出，2020年初疫情爆發以來，全世界數十億的中產階級接受了線上工作、在家運動、網路購物等不同的生活形態。如今，隨著經濟逐漸開放，在各類實體店面迎接消費者的，除了真人親切的服務，還搭配各類自助服務，服務業也要靠著科技感抓住時代商機。

零售業寒冬 避免呆帳危機

《財訊》分析，實體零售、餐飲、旅遊、娛樂等行業，是疫情衝擊的產業重災區，封城期間，人們不外出，許多店面關門大吉，以POS（收銀機、銷售時點情報系統）起家的振樺電子首當其衝。振樺在2016年併購了美國自助服務機龍頭Kiosk，2017年併購了工業電腦商瑞傳，集團定位在「服務業物聯網」的軟、硬體整合，才剛磨合得差不多，卻旋即捲入疫情風暴。

根據《財訊》報導，從2020年4月舊金山開始封城，零售市場肅殺的號角響起，「我馬上聯絡美國Kiosk執行長，問她美國那家最大連鎖戲院的自助購票機、收銀機出貨了沒？」負責督導振樺集團全球運籌中心的執行董事鄭傑文回憶，當得知貨已運到第3方倉庫，馬上下令把貨追回來；他很清楚這波的零售業寒冬，一定要及時保全產品，否則會吃下很多呆帳。

據了解，美國最大連鎖戲院AMC、鑽石公主系列的嘉年華郵輪、環球影城、迪士尼都是振樺的客戶，其中AMC、嘉年華還傳出財務危機，在美國的股價大跌8成以上。此外，機場報到、連鎖賣場處處都有自助機台，大型的餐飲速食連鎖業的收銀機等，都是即將出貨的產品，在封城的恐慌氣氛下，訂單全部取消。

從顧問起家、專長在併購及策略規畫的鄭傑文，一向不愛追即時新聞，去年3月卻是每天早上4點起來看美國新聞。振樺是做自有品牌，本來就要貼近市場，如果市場封了，訂單也出不了，危機管理十分關鍵。「疫情期間雖然生意少，但我們一毛呆帳都沒有，錢都收到了，訂單也重新出貨」，鄭傑文很自豪地說。

缺工大挑戰 自助成為解方

根據《財訊》報導，隨著先進國家開始放鬆管制，實體店面重開，服務業的樣貌又有哪些變化呢？美國零售業缺工愈演愈烈，全美第2大雇主亞馬遜表示，公司在美國的平均時薪已達18美元以上，5月分大約是17美元，等於半年來時薪上漲5.9%，這還不包括簽約金的漲幅。即使如此，亞馬遜還是缺工，計畫再找十多萬名工人。此外，大型零售沃爾瑪（Walmart）、克羅格（Kroger）都面臨缺工的挑戰。