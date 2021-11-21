根據《財訊》報導，在今年房市諸多雜音中，重建新案在推案量、價格及銷售表現上都有亮眼成績，未來也可望持續成為房市成長的一脈重要活泉。

根據《財訊》報導，在政策因勢利導下，都更及危老重建速度持續加溫中，近1、2年也進入歡喜收割期。重建案以新人之姿加入預售推案的戰局，不僅銷售告捷開出亮眼成績單，還不乏成功挑戰區域高價，成為市場新焦點。

《財訊》報導指出，過去老屋重建堪稱舉步維艱，在歷經《都市更新條例》和《危老條例》雙雙修法後，才一改過去的窒礙難行，掀起重建風氣。在推行4年後，不論都更及危老申請和核准件數皆突破性成長。以最為熱門的台北市來說，危老案累計核准達560件，重建面積已經超過10萬坪，等同是一個大安森林公園。

《關鍵1》案源多在精華區

根據《財訊》報導，都更及危老案已經是開發商重要土地來源之一，在素地難尋的大台北地區尤為明顯，因此重建新案也逐漸在市場上嶄露頭角。根據《住展》雜誌統計，大台北地區截至10月底為止，危老推案量已達887億元，超越去年整體案量，成長幅度逾6成，估計全年可望突破900億元，近3年連年成長；至於都更案量則相較去年縮減近一半，推案量僅有1297億元。

反觀今年的新案市場受到政府出手打房、本土爆發疫情等因素干擾，建商明顯放緩推案腳步，總體推案量不若往年，呈現量縮價漲的現象。而重建推案（包括危老和都更）量雖然因為都更案量縮減，但占整體案量已達38%，估計全年總案量上看2000億元，顯示重建新案已躍居市場上推案的重要勢力。

《住展》雜誌研發長何世昌，接受《財訊》採訪時表示，老屋重建推案量與日俱增已經是成形的趨勢。主因是雙北地區素地稀缺，重劃區不若外縣市多，對建商而言，若要在大台北推案，老屋重建是一個愈來愈重要的標的。

再者，政策上的推波助瀾，近年政府積極推動老屋重建 ，一直在修改法規給予更好的獎勵，這也是一個很大的誘因。

《關鍵2》線上線下拚銷售

對於今年都更案量縮減，危老案量一度迎頭趕上，9月中，危老推案量便一度彎道超車都更案。何世昌說，下半年還有都更大案「Diamond Towers」、「元利森活莊園」陸續開賣，都更案量有可能追上來。不過危老案訴求快速通關、獎勵明確、稅負優惠，對開發商而言，開發時程短、重建速度也明顯快上許多，相較於都更案需經過審議程序，時間不確定，整合危老案具有優勢，因此推估危老推案量和件數會一路增長，早晚有一天會真正超越都更案。