市場高度關注的上市櫃公司第三季季報已全部揭露，全體上市櫃公司交出一．一八兆元的空前好成績。如果拿來跟去年疫情爆發的第一季淨利三五一○億、第二季的五四一二億，甚至是第三季的七六九四億來對比，這是難以形容的好。用去年同期的數字來比，成長五二．一％，也比上一季大好的一．○四兆成長十三．六一％。而今年第三季一季賺的錢比去年賺的錢還多，這就是台股的基本面。

台灣在全球有競爭力產業

台股的獲利大躍升，主要來自幾個大項，一是金控股交出好成績，十五家金控公司前三季交出四九九二．六三億的好成績，傳產業的台塑四寶大賺一九四九億，中鋼前三季大賺四四四．九八億，第三季大賺一九七．五七億元，這當中最難得的是貨櫃三雄第三季合力大賺一六六五．一億元，居然超過台積電的一五六二．五八億，堪稱是另一座護國神山。

其實台灣的貨櫃業在二○一五年南韓韓進的倒閉中撐住，現在台灣貨櫃三雄都挺進全球貨櫃產業前十大，而且單是長榮可能挺進世界前五大，台灣的晶圓代工產業在全球市占率逾六五％，而貨櫃業在全球市占也有十四．五％，這是台灣在全球有競爭力的產業。

而在電子業中，台灣的晶圓代工四雄（台積、聯電、力積電、世界先進）合力創造一八一四．二六億的淨利。ＩＣ設計業股本小，但卻創造超高ＥＰＳ，今年前三季台灣ＥＰＳ前十名的公司一字排開，數字都非常驚人。例如，大立光一○二元，聯發科五一．六元，鈊象五○．四元，譜瑞四七．八元，矽力四六．八元，聯詠四五．九三，華碩四三．七四元，國巨三六．八三元，祥碩三五．九元，矽創三五．二元，這個排行榜一字排開，實在很嚇人。

如果詳究其中會發現一個有趣的現象，例如，矽力的ＥＰＳ與聯詠在伯仲之間，矽力第三季ＥＰＳ十九．九五元，聯詠是二○．一七元，聯詠還勝過矽力，但矽力股價五四○○元，成了股王，聯詠卻從最高的六五六元，最低一度跌三六四元，現在仍在四九○元左右，這當中在於產品不同，反應的本益比也不一樣，聯詠主力產品是面板驅動ＩＣ，前景有反轉疑慮，如果今年ＥＰＳ六○元，反應本益比大約八倍，而矽力主攻電源管理ＩＣ，是這一波中國去美化最大贏家，這兩家公司今年可能都會一股賺六○元，但矽力本益比九○倍，聯詠只有八倍，前景看好度決定股價。

再如板卡電競廠華碩前三季ＥＰＳ高達四三．七元，也與聯詠在伯仲之間，今年ＮＢ及板卡產業，大家都認為疫情趨緩後，需求可能急降，四月外資大力看壞，但是第三季ＰＣ、電競廠都交出好成績，華碩第三季獲利與第二季在伯仲之間，今年全年ＥＰＳ可能會落在五六元左右，反應的本益比只有六．三倍，如果明年配出三○元以上股息，殖利率可能超過十％。

筆電業處處有驚奇

同樣被市場看衰的廣達，最近展開報復性反彈，股價彈升到近九○元，原來第三季交出ＥＰＳ二．四二元的空前成績單，而十月營收突破千億元，若以此推算，今年ＥＰＳ可能落在八．五元上下，現在反應的本益比大約十倍，如果今年配息從五．二元拉升到六元，殖利率也有六、七％。在市場看淡聲中，技嘉連續兩季ＥＰＳ超過五元，第三季又高於第二季，前三季ＥＰＳ十五．一六元，全年可能挑戰二○元，結果八月股價一度殺到八○．五元，如今再創一四四．五元高價。微星第三季ＥＰＳ也有五．二九元，前三季十五．四三元，同樣有賺二個股本實力。而股價相對較低的仁寶第三季稅後淨利四三．五一億元，ＥＰＳ○．九九元，前三季二．一四元，已超越去年全年的總和，在大家看不起的筆電業處處有驚奇。（全文未完）

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