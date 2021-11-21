肉，為何越來越貴？

這是所有台灣菜籃族近日最痛！對愛吃肉的美國人來說，更是痛。

美國勞工部數據顯示，10月消費者物價指數（CPI）年增高達6.2％，創下30年來新高。肉類、禽肉、魚和雞蛋比去年（2020）同期貴11.9％，尤其牛肉受影響最大，漲幅達20.1％、豬肉漲幅14.1％。

《CNN》報導，泰森食品（Tyson Foods）、康尼格拉食品（ConAgra Foods）和卡夫亨氏（Kraft Heinz）等知名業者，近幾週已通知零售客戶，將在明年（2022）1月調漲一些冷凍和冷藏肉價格，包含旗下BallPark熱狗堡、希爾夏農場（Hillshire Farm）香腸和午餐肉、State Fair玉米熱狗、吉米狄恩（Jimmy Dean）冷凍早餐肉...等。

與牛排、小牛排、豬排等高檔分切肉相比，這些肉品較便宜、漲幅也沒那麼誇張，但現在價格也已開始逐步上升。「所有包裝肉品供應商，都加入了漲價派對，」一位地區經銷商負責人說。

肉價一漲不可收拾，到底發生什麼事？

疫情爆發，肉品供應鏈首當其衝

Revionics，是專為零售商提供定價優化的公司，其資深總經理帕維奇（Matt Pavich）告訴《今日秀》（TODAY），供應鏈中斷、飼料成本上升、勞動力短缺等，導致動物性食品行業受到通膨嚴重打擊。

《CNN》指出，新冠病毒在美國爆發時，肉品供應鏈是首先被打亂的行業之一。消費者恐慌之下，買了冷凍櫃，並把市面上的肉品搶購一空，餐飲服務通路一夕間被迫關閉，製造商擔心肉品供過於求，減少了產量。

此外，美國奧克拉荷馬州立大學農業經濟專家皮爾（Derrell Peel）說：「在肉品加工廠上班不怎麼光鮮亮麗。」這裡的環境密閉、潮濕冰冷，員工長時間輪班工作，反而成為病毒溫床。《Fox 8新聞》報導，屠宰、加工肉類的工作可稱致命，美國眾議院統計，已有逾5.9萬名員工感染新冠病毒，有250名因此過世，廠房成為疫情重災區、被迫關閉。

在此情況下，動物積壓問題越來越嚴重，導致上百萬隻豬被安樂死，市場分析機構IHS Markit的經濟學家斯佩克（Adam Speck）表示，這進一步抑制今年（2021）的豬肉供應，工廠雖已開放，但預計供應量仍比去年少約2％。

成本大增，巨頭卻大賺疫情財？

富國集團農業經濟學家史溫森（Michael Swanson）指出，從加工肉品的食品工人到運輸的卡車司機，人力都不夠，這是肉品業至今尚未完全復原的原因之一。同時，皮爾認為，這反應其他低薪工作同樣面臨的難題：越來越難吸引到穩定的勞動力，人員流動率高並會增加成本。

事實上，不只人力成本，其他環節成本也在漲。肥料價格增加，推高了玉米、大豆的栽培成本，代表牲畜飼料越來越貴。「這是一個昂貴的循環，」奧克拉荷馬州立大學農業經濟學教授霍爾科姆（Rodney Holcomb）說。去年的此刻，玉米每蒲式耳（bushel）只需4美元，現在正逼近8美元，幾乎翻倍。

財經網站《Quartz》報導，疫情前，美國西部受乾旱影響，收成不佳、農民減少牲畜數量，牛肉本來就在漲價，卻遇上新冠病毒衝擊供應方與需求方，運費上漲，導致價格現在漲得又快又急。

不過，白宮把矛頭指向的，卻是掌握美國55％至85％豬肉、牛肉和禽肉市場的四大巨頭，分別為泰森食品、JBS、National Beef Packing公司、嘉吉（Cargill）。白宮表示，肉品價格和市場高度集中有關，農業部和司法部正在調查，這些企業是否趁機大賺疫情財，擠壓消費者、農民。

泰森第3季淨利潤達7.53億美元（約新台幣209億），超出去年同期的5.26億美元（約新台幣146億）。9月，拜登政府宣布將對這些大型肉品包裝商，提高定價透明度。

供應鏈危機、成本大增、巨頭壟斷...與此同時，國際對肉品需求仍強勁。農業經濟學家史溫森預測，恐怕要到2023年玉米和大豆價格下跌，肉品價格才會跟著下降。

甚至，時間也可能更久，因為該行業的高薪資變成永久性，「基本上在美國，我們以工人為代價，享受著相當便宜的食物，這種情況可能要改變了，」皮爾說，「這是經濟因COVID-19而發生的變化。他們不會再為此工作了。」