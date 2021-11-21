又到了流感季節，疫情可望緩解，但仍不能鬆懈。保護自己，也保護身邊的人，只要做好適當措施與防護，COVID-19與流感就能一次防護到位。除此之外，對於易感流感或染疫的高風險族群，中醫善於調控整體氣血，補足城牆的漏洞，能將人從抵抗力的谷底拉回。

●流感、疫苗與自我防護

流感(Influenza)指由流感病毒所引起的急性呼吸道疾病，主要症狀有發燒、頭痛、咳嗽、鼻水、肌肉痠痛、疲倦等等。其重要性在於A型與B型流感病毒有傳染快速、散布廣泛，與併發流感重症的風險，尤其對老人、孕婦、小孩、慢性或重大疾病患者具有威脅性。

每年到了流行季節，衛生單位都會依世界衛生組織的預測，製作或準備流感病毒疫苗供民眾施打。根據疾管署資料，今年準備的疫苗為四價疫苗，針對目前A型與B型流感四種主要流行的病毒(A(H3N2), A(H1N1), B/Victoria, B/Yamagata)。定期接種流感疫苗，是預防流感併發症最有效的方式。

與COVID-19相同，流感病毒以呼吸道傳染與接觸傳染為主，正確佩戴口罩、勤洗手、保持社交距離，仍是阻隔病毒進入人體的不二法門。去年的流感，也因為防疫期間大家落實自我防護措施，傳播並不嚴重。

●流感疫苗能夠防止COVID-19?

若干論文發表，施打過流感疫苗的COVID-19患者重症率與死亡率較低，有可能免疫系統在辨識流感病毒時，同時訓練了整體的免疫能力；也有假說認為，不同種病毒可以合作的方式入侵人體，增加病毒本身的感染能力與存活機率。但以上仍需更多的統計累積，與進一步的病毒學研究才能佐證，目前仍不能說流感疫苗能夠提供COVID-19顯著的保護力。

然而，有兩點值得注意，其一，具呼吸道疾病後遺症的患者，可因呼吸道免疫能力的下降而增加流感、染疫或轉為重症的風險。

其二，流感造成的重症，有部分是其他繼發的細菌與病毒感染，疾病不會跟人客氣，就像當一個人掉到谷底，壞人們不講武德，只會一起找上門來落井下石。為了避免流感爆發，在人們身上製造免疫力的破口，公衛角度上仍會鼓勵高危險群的民眾施打流感疫苗，但需注意流感疫苗與COVID-19疫苗接種時間，要間隔7天以上，大家在安排上要特別注意，也請主動向醫師告知最近的疫苗接種紀錄。

●中醫善於調控整體氣血 個人化處方更對症

對於易感流感或染疫的高風險族群，中醫善於調控整體氣血，將人從抵抗力的谷底拉回，同時避免疾病長驅直入，轉成重症的風險；對於過敏或氣喘族群，也許一戴口罩就喘不過氣，中醫也能藉開藥或結構的調整，讓大家度過這段戴口罩的日子。

但其中的寒、熱、燥、潤，各人依時間與狀況皆不同，宜由中醫師調配個人化處方，反不建議自行補肺潤燥等等，過猶不及。

●提升免疫力 居家2招這樣做

世界越快，心則慢，中醫的觀點是「使志安寧，以緩秋刑」。若覺心情浮躁，或居家防疫時，久坐彎腰駝背，可用刮痧板，輕輕由手太陰肺經的中府穴往雲門穴向上輕刮(不會出痧的重量)。

用刮痧板，輕輕由手太陰肺經的中府穴往雲門穴向上輕刮，有助調理氣血。(合成圖/Shutterstock、《針灸科學》黃維三著，正中書局)

除此之外，可以配合下面教的俯仰運動，達到安穩氣血、調節免疫力的效果：

1.在平穩椅子上正坐，雙腿外開約60度，椅高約使大腿平行地面，小腿垂直地面踩地，雙掌心向上置於大腿根部，肚子放鬆微低頭彎腰，但不前傾後仰。

2.自屁股、腰、胸口到頭的順序一一挺起，感覺薦椎、腰椎、胸椎一節節挺出，最後才抬頭。

3.到末端時，仍由屁股、腰、胸口到頭的順序，一段一段的放鬆向下，回到1的肚子放鬆、低頭彎腰姿勢。

(圖/馬碩煒中醫師提供)

以上述3個順序如此周而復始，感覺軀幹到頭的節節打開與放鬆。當然個人狀況不同，歡迎與醫師進一步討論更適合的運動。

(圖/馬碩煒中醫師提供)

※本文作者為昌盛堂中醫診所馬碩煒中醫師