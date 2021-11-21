奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐，星座運勢老師奧斯分享11/22～11/28星座運勢，金牛座事業運最旺，獅子座愛情運最旺，雙子座金錢運最旺；另外牡羊座事業運需要留意，水瓶座愛情運需要留意，天秤座金錢運需要留意。從整體運勢來看，天蠍座運勢最旺，高達5顆星，一定要好好把握下周的好運。

▍牡羊座

整體運勢★★★★

對於現況感到不滿意，積極想突破現況，會是挺上進的一周。不過下周比較自負，建議與人交流時要謙虛一點。下周工作可能出狀況，顯得太過自信或努力不足，導致進度停滯，另外也要多留意與同事間的相處，會有失和爭執的可能。

▍金牛座

整體運勢★★★★

過往的忙碌與奔波，下周終於告一段落，讓金牛朋友可以稍稍喘息一下了。下周事業運很旺，積極想突破現況，原因來於自己對現況的不滿足，奧斯提醒下周在職場上別將自己逼得太緊。

▍雙子座

整體運勢★★

下周雙子朋友顯得小心許多，因為尚未準備好而放不開自己，將會逃避迎面而來的挑戰。下周金錢運很旺，偏財優於正財，理財觀念增強許多，懂得規劃理財方式，讓自己有機會多賺些錢。

▍巨蟹座

整體運勢★★★

下周巨蟹朋友感覺不滿足，這個感受並非來自外在的影響，主要會是內心自己製造出來的想法，而這樣的狀況也將導致下周推掉些好機會。

▍獅子座

整體運勢★★★★

下周獅子的行動力提高許多，過往有不想解決的事情也將在下周有解決的機會。下周愛情運最旺，雙方更加積極，可以取得極高的共識，彼此充滿熱情，樂意分享心中想法，溝通順暢。

▍處女座

整體運勢★★★

下周處女朋友呈現停滯狀態，或許是長久以來的努力在下周開始感到不堪負荷，因此有那麼點休息的念頭產生。

▍天秤座

整體運勢★★

下周天秤座朋友會感到些許的寂寞感，原因來自某一些問題需要獨自處理，但卻始終面臨瓶頸無法突破，卻也不願示弱尋求幫助。下周財運不佳，有花錢消災的狀況，記得要避免衝動購物。

▍天蠍座

整體運勢★★★★★

下周天蠍朋友的企圖心增加不少，連帶使積極度增加，對於目前的現況也開始感到不滿足，積極的安排自我成長的行程，將會是行動力相當高的一周。

▍射手座

整體運勢★★★

下周射手朋友顯得消極許多，面對長久以來熟悉的事物或工作，也提不起勁，有一部分原因是下周發覺自己的不足，開始思考增進自己實力的方式。

▍摩羯座

整體運勢★★★★

摩羯朋友要好好把握下周，過去辛苦付出與勞累逐漸獲得回報，許多的辛苦也都在下周告下一個段落。

▍水瓶座

整體運勢★★★

水瓶朋友下周將會放棄思考，面對事情會較被動。對於感情產生逃避的想法，積極度降低，過往的回憶在下周不斷浮現，讓你感到苦惱，需多留意。

▍雙魚座

整體運勢★★

下周雙魚朋友的信心度與堅持度下降許多，面臨事情的熱情也相對減少，建議下周面對事情時要更堅持，會比較好喔！

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】