不管有無高血壓，生活型態改變加上適度的運動、適當飲食，都是減少心血管疾病發生的重要關鍵。其中飲食調整，在非藥物治療高血壓的方法中，一直都是非常重要又最有效的一環。新竹馬偕紀念醫院心臟血管外科主任蘇上豪醫師指出，在治療高血壓的過程中，如果患者可以配合適當運動和調節飲食，會對血壓的控制有很大的幫助。

●高血壓飲食五原則做對了嗎？十題問答幫你對答案

蘇醫師建議，高血壓患者應以五大指標為進食準則，包括1.低鹽低脂、2.多吃新鮮蔬菜水果、3.均衡飲食不偏食、4.飲食定時定量，維持適當體重、5.戒除菸酒。不過也有高血壓患者認為，即便努力照著準則走，血壓還是不穩定，到底哪裡做錯了？

就以「少鹽」來說，也許做到了盡量清淡吃、不加醬，但飲食中卻有許多隱藏看不見得鹽分，因此「做到」不見得「做對」。國民健康署提出10大有益調控高血壓的飲食習慣：

(資料來源/衛生福利部 圖/中時新聞網陳友齡製圖)

高血壓患者日常飲食最好維持均衡攝取，食材內容以新鮮、最接近原食材的選擇為佳，避免食用罐頭或加工食品，以免鈉攝取過量。

此外，日常常見的油麵、麵線，或是即使吃起來不鹹的零食、蜜餞等，通常都隱藏了較高的鈉、蘇打粉、發粉等，建議避免食用。

(資料來源/衛生福利部)

至於需要減油減鹽，又真的好想吃點有味道的食物，該怎麼辦？專家建議，可多用蔥、薑、蒜、檸檬汁、肉桂等天然食材做調味，還能吸收天然食材的營養素，一舉兩得。