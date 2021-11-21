立法院院會19日三讀通過「跟蹤騷擾防治法」草案，明確定義八大跟騷樣態，違者最重將可處五年徒刑，該法將於公告後六個月施行。國民黨立委蔣萬安對此在臉書表示，很高興看到不分朝野黨派委員的通力合作，順利完成三讀，但遺憾的是關於跟騷行為的定義，依然無法跳脫性別框架。

根據警政署統計，台灣每年有約8千件跟騷案件，去年底接連發生長榮大學外籍女學生遭人強擄殺害，屏東通訊行女店員遭人製造假車禍擄殺，兇嫌犯前都有跟蹤行為，引起社會高度關注跟騷行為。

蔣萬安19日在臉書表示，上個會期自己也提出草案版本，希望透過明確的行為界定及罰則，有效防制跟騷行為，保護民眾的身心安全和行動自由，很高興看到不分朝野黨派委員的通力合作，順利完成三讀，因為近年有多起案件，都是從跟蹤騷擾行為開始，讓大眾迫切希望《跟騷法》能盡速完成立法，防止類似憾事一再重演。

蔣萬安直言，這次的立法，補強了原先社會安全網的不足，但遺憾的是關於跟騷行為的定義，依然無法跳脫性別框架，構成要件仍只限縮在「性或性別有關」的八類行為，恐造成許多受害者舉證上的困難，無法及時獲得應有的保護。

不過蔣萬安也說，未來也會繼續努力，與民間團體及專家學者一同研議，讓跟蹤騷擾行為的防制措施能更加周全，民眾都能免於騷擾的恐懼、安心回家！對此有網友表示，「希望下次能是關於酒駕的問題」、「太棒了！我就遇過跟蹤我ㄧ個多月的變態、警察無法可管！萬安 你太棒了」、「這真的很棒，但不知舉證會不會很困難？」「這的確是對婦幼來說是一大福音」。