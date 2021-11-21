國民黨台北市議員王鴻薇19日質詢市長柯文哲，關於「學姐」北市副發言人黃瀞瑩帶職跑攤的議題，柯則回「她沒在當副發言人」，稱黃瀞瑩已轉到副市長黃珊珊辦公室當幕僚，引發黃瀞瑩「被請辭」討論。對此，港媒評論表示，黃瀞瑩堪稱柯家軍招牌、粉絲數與聲量皆高，她參選議員不僅與無黨籍市議員陳建銘之女陳思宇強碰，也觸動在地9連霸老議員陳政忠的神經，強大的實力早已被盯上。

香港媒體《中評社》20日評論指出，黃瀞瑩日前登記參選台北市第一選區（士林、北投），與要接棒父親陳建銘衣缽的陳思宇強碰，這兩大女將都是柯家軍核心成員，引爆民眾黨內「雙姝對決」態勢。

評論分析，黃瀞瑩帶職跑攤爭議19日在台北市議員引發不小風波，不僅藍營的王鴻薇特別關注，就連無黨籍、擁有36年資歷的9連霸議員陳政忠，也不斷針對此議題強力質詢，可見黃瀞瑩的實力，也顯示黃瀞瑩參選對不分黨籍、資歷競爭者的威脅性。

評論表示，黃瀞瑩一直是柯家軍門面，媒體曝光度極高、粉絲無數，她若能順利獲得民眾黨提名，在大選區制的市議員選舉，只要約1萬3千票即可當選，幾乎可說是「穩上」，甚至可望高票當選，超強的實力早已被盯上。此外，台北市是台灣民眾黨大本營，黨內登記欲參選市議員者逾30人，故此次黃瀞瑩帶職跑攤與被請辭的爭議，亦不能排除黨內鬥爭的可能性。