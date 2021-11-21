人一生病，最先想到的就是去看醫生。不過你知道嗎？醫療院所對恢復健康所能提供的幫助，頂多百分之二十五，剩下百分之七十五其實掌握在病人手中。預防醫學專科洛桑加參醫師指出，像試轉換生活型態、改變作息、經常鍛鍊等等，對改變病程都有所助益。

●轉病為福、轉憂為喜 健康屬於你

統計歸納，從重大、頑固、慢性病中康復的人，大抵都做了哪些相同的好事？

◎拿回對自己健康的主控權

再強的免疫、再生療法，少了人對自己的關心、愛心、信心和耐心，也難以發揮大用。自己能努力的部分，那是很大一部分，在這方面，千萬別直接放棄失分。

◎翻轉舊習，全面優化飲食

在自己的功課裡面，優化飲食就是很重要的一環。目前我最推薦一種「以多樣化植物性飲食為主」的飲食法，這同時兼顧個人健康與環境永續，無論有病沒病，大家都可以一起這樣吃。

◎減毒避毒，顧好內分泌

地球環境在變，如何減少環境毒素對健康造成傷害，是我們今後都要不斷努力、研究的功課。所幸人體有優異的排毒淨化設計，比方說你運動深層排汗，就能排出重金屬，還有吃香菜，也能螯合出重金屬。令體內毒素不超載，有排有泄，基本上就不怕健康亮紅燈。

◎調整腸道菌相

腸道顧得好，連臉都會變漂亮，一些顆粒、暗沉、斑點都可能自動消失。最棒的是，你的免疫力跟心情，也都會變好。人體內七成免疫細胞在腸道生成、訓練。

能讓人心情愉快的血清素(Serotonin)，高達八、九成是在腸道中被製造出來。補充益生菌，以及益菌喜歡吃的益菌生(Prebiotics)即能優化腸道菌相。前面提到的多樣化植物性飲食，就是很好的益菌生來源。

◎善用適應原（Adaptogens）

比方說人參、黃芪、甘草，台灣的牛樟芝，印度的薑黃(咖哩裡面很多)，還有西藏的冬蟲夏草、紅景天，乃至於南美的瑪卡，都屬於適應原。

這些無毒的草本植物，可說是植物界裡的超級天王，在調節人體機能、恢復各項功能、矯正失衡上，有了適應原植物加持，可大幅強化自身健康、預防退化性疾病，就連適應外界日趨惡劣環境的能力，都會增強。

(示意圖/Shutterstock)

◎展開與內心的對話

即便每年做健康檢查，數字都很漂亮，但也不保證人一定可以活到八、九十歲。大部分人活著，都活得彷彿自己會長生不老一樣，對於天賦、天命、實現自己的最高版本這種重要的事，常常覺得可以再等等，反而浪擲大量時間在沒必要的金錢追逐、人際關係或滿足私欲上。不想做的不要忍、想做的事不要等，請確實靜下來，聽聽自己內心怎麼說。

◎接受壓力訓練後，記得卸壓減壓

一項瑞典的女性乳癌研究發現，比起需要長久忍受壓力的女性，那些很懂紓壓的女性在乳癌罹患風險上，可少三到五倍。

高壓能夠鍛鍊心智，但永遠別忘了鍛鍊完要卸壓減壓。一條鬆緊帶你若一直拉到最緊，很快就壞掉，人也一樣。由於壓力有各種型態，形成原因各異，因此紓解的方法也不太一樣，後面篇章會詳細說明。

◎盡最大努力活得快樂又自在

一項心肌梗塞患者的追蹤研究發現，每十位早逝者中就有七人是悲觀主義者。快樂活著跟悲觀活著，兩者存活歲差可達七年。怎麼會這樣？除了荷爾蒙影響外，我覺得很大一部分原因在於，快樂的人常常也是看到最多機會、樂於嘗試、發現最多可能性的那一群。

在資源相同的前提下，能好好運用它們的人，當然就是大贏家！好好培養自己的快樂力，健康力也會跟著提升。

◎擁有支撐自己活下去的強大理由

這是一劑能讓人「起死回生」的強心針。擁有這樣的動機，對於從疾病中康復痊癒，還有加速的效果，甚至能讓奇蹟發生。找時間和自己的內心深談，他會告訴你這個強大的理由是什麼。

生過病的過來人用上述方法恢復了健康，倘若你正為疾病所苦，希望你能從中獲得靈感，從此脫離基因擺布、甩開惡疾糾纏，再創美麗新生！

本文節錄自：【快樂醫學：藏傳身心靈預防醫學書】一書/時報出版