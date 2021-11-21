人稱「不敗教主」的存股達人陳重銘，經常不吝分享自己的存股投資心法，成為散戶追蹤關注的焦點。他日前看到自己一張潤泰全股利通知單有感而發，5年前曾有一位網友私訊他，淚訴自己工作辛苦存了10萬，希望他幫忙做投資規畫，於是他建議對方買進潤泰新、潤泰全各一張共10萬，未料股價下跌，反遭該名網友指控害他賠錢。陳重銘感嘆，好心幫忙卻是這樣的下場。

今年配息季已結束，陳重銘今年買的股票也領到100萬股利。不過他日在看到一張潤泰全股利通知單，突然有感而發，分享自己多年前「好心被雷親」的小故事。

陳重銘在臉書發文提到，每次看到這張（潤泰全）股利單最有感，記得大約2016年有一位網友突然私訊他，說自己工作很辛苦，努力存了10萬元，拜託他幫忙規畫一下投資。

陳重銘看對方寫得是血淚斑斑，就絞盡腦汁想了三天三夜，建議這位網友買進潤泰新和潤泰全，當時各買一張剛好10萬。但後來因潤泰全轉投資南山人壽認列未實現損失，導致無法配發股息，兩家公司配息不好，股價就往下走。

「未料，這位網友將他給的買進建議截圖，到處流傳酸不準、害賠錢…。」陳重銘感慨地說，只是想要幫人，也沒收對方一毛錢，好心助人竟是這樣的下場；如今5年過去了，如果這2張股票抱到現在，沒賺一倍以上，來找他補差額。

陳重銘最後提醒，「好股票要能夠忍耐短暫的下跌，堅持長時間投資」，先問自己是否做好準備，別忘了投資是自己的功課。