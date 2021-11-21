曾致力於推動器官捐贈，亦是國內腎臟移植權威，現任衛福部中央健康保險署署長的李伯璋，身上背負「權威」、「長官」的稱號，然而見到本人時，卻不見一絲距離感。猶記當天採訪，李伯璋親自從書櫃拿起兩本厚重書籍，並在第一頁寫下：「敬請指正。弟 李伯璋」，令人誠惶誠恐接下了這兩本書，不過，從他身上卻感受到謙卑的氣息。因爲豁達，所以謙卑；因爲知渺小，所以面對無常，李伯璋總以平靜面對。

●得知罹癌 心中不起波瀾 唯有真誠面對

當人站在高處，或當人生走過近70年，眼光會是如何？從醫40多年的李伯璋，看盡各種生老病死苦，用那雙手在開刀房救了多多少少命在旦夕的病患，然而他萬萬沒想到，2020年確診罹患「腎細胞癌」，因為腫瘤長在腎臟正中間，只好將一顆腎臟摘掉，李伯璋笑說：「我一輩子做腎臟移植，果真是什麼樣的醫師，就生什麼樣的病。」談笑間似乎一點也不畏懼，他坦言：「看了很多人生的無奈，雖然無奈，但要勇敢面對生命的變化。」

遙想當時確診罹患癌症的過程，家住台南的李伯璋，在某天一如往常趕往台北健保署上班，感到小便不容易解，相當不舒服，緊急到台南成大醫院掛急診，經過一連串電腦斷層掃描，導致排尿不順的原因是攝護腺肥大，然而，卻意外照出腎臟長了腫瘤。

問起他當下會不會很擔心？李伯璋說：「擔心有什麼用？人生多擔心，就是多煩惱，碰到了就是面對，學會捨得很重要，太執著不會真正圓滿。」

他只和健保署告假5天，一出院就回去上班，不認為自己年邁就妄自菲薄，持續兢兢業業。健保署長是我人生的最後一份公職，只要我還能做的一天，就要努力。」

●「有捨，才有得」推動器捐全球首見政策

李伯璋在與人互動中，最大的原則就是「心存善念」，斤斤計較的人生只有苦悶可以形容，他鼓勵所有正在為人生奮鬥的人，「不要有太多『盤算』，會產生更大的後悔。緣分是天註定的，該是你的，就是你的；不是你的，怎麼強求都沒用。」生命必須要有自己的原則，選擇做一個良善、豁達的人，自己幸福，別人也會感到快樂。

同樣地，時任器官移植登錄中心董事長的李伯璋，曾與醫界同儕推動「人體器官移植分配及管理辦法」，凡進行器官捐贈的人，其三等親內的血親或配偶，未來若需要接受器官時，將優先取得分配機會，這成為全球「首見政策」。李伯璋認為，有「捨」才有「得」，在捨下器官的同時，留在世間的不只是遺產，也讓自己最親愛的家屬得到保障，才是真正的圓滿。

李伯璋笑說：「我一輩子做腎臟移植，果真是什麼樣的醫師，就生什麼樣的病。」(圖/健康醫療網提供）

●推動醫療資訊智慧化 永遠以健保為榮

現任健保署長的李伯璋，也以同樣的精神力，持續為台灣的健保貢獻心力。他坦言，以前常聽到很多人對健保有很多怨言，「健保不倒、台灣不會好。」但正當李伯璋在位時，才深深體認到「以健保為榮」，因為它一直守護著台灣人民的健康。

李伯璋本身是臨床醫師背景，從基層開始做起，很清楚醫界的需求。健保署是一個平台，要如何讓整個醫療體系的工作人員，能夠快樂的工作，是重要目標；而對民眾來說，要如何提供民眾最好的服務，也是目標，兩者之間必須取得平衡點。

李伯璋因此走向趨勢潮流，推動智慧醫療，成立「醫療資訊雲端分享」，整合所有病歷、醫療資訊、檢驗資料等，讓各大醫院、診所都能共享資料，甚至建立APP，方便民眾登記施打疫苗、購買口罩。

李伯璋心存感恩，一個政策的推動，都是許多人一起促成的，功勞是眾人的，但願健保署的作為，能讓台灣人民心中更有感。