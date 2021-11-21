全球各地颳起NFT旋風，歌手黃明志的歌曲、藝術家草間彌生的畫作等，都獲得熱烈競拍，加上NFT交易並沒有想像中的複雜流程及昂貴成本，每個人都可參與買賣，引發投資熱潮。

若要說貫穿整個2021年的投資熱潮是什麼？那一定非NFT莫屬。相較於去年僅在加密貨幣圈內火爆的DeFi （去中心化金融），NFT的火紅真正達到了幾乎人人參與或了解的程度。

NFT ：非同質化代幣（Non-fungible token），指的是一類具有唯一性的數位資產，這些資產的所有權是在區塊鏈上流轉的。

「今年以來，許多知名藝術家及市場認可的機構或企業進場，例如CNN和NBA，超低的進入門檻，是NFT席捲大眾的關鍵。」熟稔幣圈發展、曾任《端傳媒》總編輯、現為Web3出版平台Matters Lab創辦人的張潔平，向記者解釋這股NFT熱潮來由。

據數據分析商DappRadar統計，去年第3季至今年第3季，各平台上的NFT每季銷售額就從2800萬美元，暴增至107億美元，漲幅逾380倍。

具防偽優勢、交易透明化

NFT相較於同質化的比特幣、以太幣等虛擬貨幣的枚枚等值，「非同質化」特性使每一個NFT都獨一無二。藉由區塊鏈技術，每一個NFT都擁有一串獨一無二的編號，且每一次的轉手資訊，都會自動寫入區塊鏈上，一旦寫入就無法修改。交易過程透明化加上不可修改等特性，一定程度上避免了偽造的出現。

因其本身防偽的優勢，讓NFT受到藝術家廣泛喜愛，加上交易過程透明化，純網路交易的便捷性及低廉的交易成本，也加速了收藏品領域的發展。因此，雖然理論上所有商品都可以鑄造成NFT，但目前NFT產品仍以數位創作內容及實體藝術品數位化為主。

NFT五大熱門領域中，包括體育、元宇宙、遊戲、公用品、收藏品及藝術品。據路透統計，截至10月4日，過去1個月NFT銷售前兩名為收藏品及藝術品，尤其是收藏品的銷售額達到約33萬美元的數字。藝術品銷售額也有7.6萬美元左右，為第3名公用品的兩倍以上。

雖然經常聽到某人創作的NFT拍賣出令人瞠目結舌的高價，但實際上NFT並沒有想像中的「高貴」，而是幾乎人人都可以參與的領域。據路透報導，今年第3季NFT的銷售中，價格在1萬美元以下的就有9成6，其中近6成的價格位於101至1千美元之間，100美元以下的，也有超過16％；換句話說，只要有1萬美元，人人都可以加入幾乎整個NFT市場，成為NFT收藏家的一員。

與加密貨幣同為區塊鏈技術產品，NFT的購買也需要在專屬的平台上進行。交易方式分為兩種，競標拍賣及固定價格銷售，目前全球已有超過10個NFT交易平台，規模最大的，是拍賣過日本現代藝術家村上隆、美國數碼藝術家Beeple等作品的OpenSea。今年第3季，NFT市場銷售額107億美元中，就有超過64億美元的交易是在OpenSea進行，占市場銷售額約6成。

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