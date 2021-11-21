前台積老將「蔣爸」蔣尚義辭去中芯國際副董，以及梁孟松、楊光磊也退出董事會，三位台積電人一次撤出中芯董事會核心，為大陸半導體業界拋出震撼彈。外媒報導，中芯國際創辦人張汝京直言，大陸要實現半導體自給自足，最大警訊不是缺乏資金，而是長期人才不足。而面臨人才匱乏問題，大陸半導體業大舉從台灣挖角人才，尤其是資深高管。

南華早報指出，被譽為「大陸半導體教父」的張汝京18日在上海一場會議上表示，大陸是世界第二大經濟體，也是晶片製造設備的最大市場，對大陸半導體產業來說，「資金和政策支持不是問題」。

張汝京指出，現階段大陸實現半導體自給自足的目標，受到全球晶片荒和美中關係緊張而變得更加復雜。他坦言，在衝刺半導體自主化之際，最大瓶頸是人才長期缺乏，而不是資金問題，並強調，國家半導體產業培養人才不能只靠學歷，還包括實踐，例如在工廠工作實習的產學合作等。

據大陸信息產業發展中心的白皮書顯示，截至2019年底，大陸半導體行業從業人員近51.2萬人，難以滿足該行業到2022年74.5萬人的勞動力需求。

報導指出，由於半導體人才匱乏，大陸半導體業大舉從台灣挖角人才，尤其是資深高管。

張汝京先前對大陸在半導體領域超車美國看法樂觀，但現在他認為，在全球晶片荒及美中緊張局勢之下，對大陸半導體產業未來發展挑戰更大。

此外，張汝京坦言，從汽車業到家電產品，整個世界陷入晶片短缺危機，加上其他國家祭出政治和經濟制裁，大陸面臨更多困難。